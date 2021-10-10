Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ об ударах по объектам на территории Саудовской Аравии

Вопрос: В последнее время движение «Ансар Алла» активизировало обстрелы экономических и инфраструктурных объектов, расположенных в различных районах Саудовской Аравии. Целями ракет и дронов становятся комплексы по переработке нефти и аэропорты. Как Вы оцениваете эти удары по стратегическим саудовским инфраструктурным объектам? И как можно предотвратить дальнейшую эскалацию насилия?

Ответ: Действительно, в нынешнем году частота ударов по саудовской территории со стороны хуситов заметно возросла и приобрела регулярный характер. Ракетным обстрелам подвергаются аэропорты, энергетические и другие объекты, расположенные в Восточной провинции, Джизане, Асире, Наджране и других районах Саудовской Аравии. В результате таких атак зачастую страдает и мирное население.

Таким образом, речь идет о фактическом расширении зоны военных действий далеко за границы Йемена, где продолжаются ожесточенные бои и активно работает авиация аравийской коалиции. При этом, к сожалению, массово гибнут ни в чем не повинные люди из числа мирных жителей, разрушается базовая социально-экономическая инфраструктура.

Как мы неоднократно заявляли, Россия решительно и безусловно осуждает любые вооруженные акции в отношении гражданских лиц и невоенных объектов, последовательно призывает к прекращению насилия. Исходим из того, что эскалация боевых действий грозит дальнейшей деградацией военно-политической обстановки в регионе и катастрофическими экологическими последствиями, может привести к приостановке воздушного и морского сообщения, негативно отразиться на глобальном энергетическом рынке.

Вновь настоятельно призываем все стороны йеменского конфликта продемонстрировать сдержанность и ответственный подход. Боевые действия необходимо незамедлительно остановить. Уверены, что урегулирование йеменского кризиса можно обеспечить только через развитие субстантивного и конструктивного диалога с участием всех основных политических сил, конфессиональных и региональных групп Йеменской Республики.

Надеемся, что новый спецпосланник Генсекретаря ООН по Йемену Г.Грундберг уже в ближайшее время сможет предложить практические шаги по выходу из затянувшегося межйеменского противостояния. Считаем также важным, чтобы СБ ООН на регулярной основе направлял йеменским протагонистам соответствующие побудительные сигналы.