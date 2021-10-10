Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе коллективной встречи глав делегаций стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) с Президентом Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаевым, Нур-Султан, 12 октября 2021 года

Уважаемый господин Президент,

Уважаемые коллеги, друзья,

Присоединяюсь к словам признательности в адрес наших казахстанских хозяев за усилия по продвижению сотрудничества в формате Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Казахстан предпринимает серьёзные шаги по оптимизации внутренних процессов СВМДА, укреплению конкретной прикладной кооперации по широкому спектру направлений и поиску пути дальнейшей эволюции нашего объединения.

Учитывая, что мы находимся на евразийском континенте, где немало субрегиональных и общерегиональных структур, важно впитывать опыт уже состоявшихся организаций и искать оптимальную нишу для объединения в числе партнерских структур. Отмечу, что почти половина стран-участниц СВМДА являются либо членами, либо наблюдателями и партнерами Шанхайской организации сотрудничества. Видим, что у Совещания есть серьезный потенциал. Решение, которое мы сегодня примем по предложению Президента Казахстана К.-Ж.К.Токаева, о создании Совета мудрецов под руководством первого президента Казахстана Н.А.Назарбаева будет способствовать задействованию экспертных возможностей, чтобы формулировать дальнейшие задачи развития нашей структуры.

Приветствуем решение Казахстана баллотироваться на пост Председателя СВМДА на очередные три года. Убеждены, что это будет хорошая трехлетка. Опытный Секретариат Совещания помогает организовывать нашу работу. Хотел выразить признательность руководителю Секретариата К.Ш.Сарыбаю и всем его сотрудникам. Россия участвует в формировании этой важной структуры.