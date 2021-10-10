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12.10.2113:24
Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи со специальным представителем Президента Казахстана по международным делам Е.Х.Казыхановым, Нур-Султан, 12 октября 2021 года
Уважаемый Ержан Хозеевич,
Всегда приятно быть в Казахстане, особенно по случаю такого важного международного мероприятия, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Оно имеет насыщенную повестку дня. Сегодня принимается целый ряд существенных решений.
Мы Вас поздравляем с очередным успехом в казахстанской дипломатии.
Рад возможности обсудить наши двусторонние дела, пользуясь случаем и встречей с Вами.