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12.10.2113:24

Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи со специальным представителем Президента Казахстана по международным делам Е.Х.Казыхановым, Нур-Султан, 12 октября 2021 года

2035-12-10-2021

Уважаемый Ержан Хозеевич,

Всегда приятно быть в Казахстане, особенно по случаю такого важного международного мероприятия, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Оно имеет насыщенную повестку дня. Сегодня принимается целый ряд существенных решений.

Мы Вас поздравляем с очередным успехом в казахстанской дипломатии.

Рад возможности обсудить наши двусторонние дела, пользуясь случаем и встречей с Вами.

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