Не можем обойти вниманием просочившуюся в СМИ информацию о намерении голландского МИД рекомендовать завершить работу по дополнительному расследованию ситуации с незакрытием воздушного пространства над зоной внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе, приведшей к трагедии малайзийского «Боинга». Как это ни удивительно, МИД Королевства счел работу на данном направлении нецелесообразной.

Таким образом, Нидерланды, следуя принятой ими сразу после крушения МН17 тенденции игнорировать любые данные, которые не соответствуют логике обвинения во всем России и выгораживания киевских властей, решили отказаться и от анализа противоправных действий Киева накануне катастрофы рейса МН17.

При этом Кабинет министров, самоустранившись от детального разбирательства по этой острой теме, почему-то рекомендовал парламентариям, еще стремящимся узнать правду, обратиться не только в Киев, несший полную ответственность за воздушное пространство, в котором произошла трагедия с малайзийским «Боингом», но и в Москву. И это при том, что украинские власти, если верить рассекреченным сведениям, попавшим в руки голландских журналистов, сами в открытую расписались в невозможности обеспечить безопасность своего воздушного пространства. Если это не доказательство ответственности Украины, то что это?

Такой демарш, по своей сути, является лишь очередным подтверждением, что официальная Гаага игнорирует очевидное и озабочена лишь тем, как лучше «перевести стрелки» с Киева на Москву и спасти от любой ответственности украинские власти. Данный шаг не служит установлению истины, а ведет к дальнейшей политизации ситуации вокруг расследования катастрофы рейса МН17 по линии Совместной следственной группы (ССГ), и рассчитывать в этой связи на какую-либо непредвзятость или объективность расследования по-прежнему не приходится.