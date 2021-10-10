Приветственное послание Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова участникам Международного форума «Пространство Евразии»

Сердечно приветствую участников проходящего в здании Президиума Российской академии наук Международного форума «Пространство Евразии».

Форум утвердился в качестве авторитетной дискуссионной площадки, собирающей молодых перспективных специалистов в интересах обсуждения путей обеспечения стабильности и процветания нашего общего континента. Сегодня, когда все мы сталкиваемся с многочисленными вызовами, включая пандемию коронавируса, такая работа весьма актуальна.

Сотрудничество и интеграция на региональном уровне становятся одним из важнейших средств преодоления геополитических проблем, действенным инструментом повышения конкурентоспособности, укрепления безопасности. Сейчас в Евразии разворачивается целый ряд интеграционных процессов. Укрепляет свои позиции ЕАЭС. Расширяется взаимодействие в рамках ШОС. Китайские коллеги успешно реализуют инициативу ОПОП. Эти проекты опираются на нормы международного права и носят транспарентный характер.

Таким образом, на повестку дня объективно выходит задача сопряжения потенциалов различных начинаний, осуществляемых на евразийском пространстве. Эта созидательная философия – в основе инициативы Президента В.В.Путина о формировании Большого Евразийского партнерства.

Убежден, что итоги Форума будут способствовать поиску свежих идей, обмену опытом и выработке научно обоснованных подходов к вопросам развития многостороннего сотрудничества.

Желаю вам успешной работы и всего самого доброго.

С.ЛАВРОВ