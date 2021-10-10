Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на встрече министров иностранных дел стран – участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Нур-Султан, 12 октября 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Уважаемые коллеги,

Несмотря на всю разрушительность и беспощадность коронавируса, с которым мы боремся уже практически два года, Азия сумела сохранить положительную динамику развития. Реакция на эпидемию подтвердила, что накопленный здесь суммарный антикризисный потенциал, общее стремление к поиску коллективных решений позволяют противостоять масштабным вызовам и преодолевать их последствия.

К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Видим целенаправленные попытки «разогреть» обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия. Свою лепту вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, создаваемые в логике «холодной войны» и политики сдерживания.

В этом же ряду можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев. Вопрос об ответственности НАТО за последствия своих двадцатилетних экспериментов альянс обходит стороной. Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана.

Поспешный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружений и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях. Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства. Главное – чтобы все эти обещания выполнялись.

На фоне растущей в мире нестабильности важно не допустить, чтобы ситуация в регионе пошла по пути дальнейшей деградации. На смену конфронтационной блоковой идеологии должно прийти осознание преимуществ общеконтинентального сотрудничества, налаживания прочных, взаимодополняющих хозяйственных связей, совместного урегулирования разногласий посредством мирного диалога.

Заинтересованы в том, чтобы региональная архитектура была устойчивой и открытой для всех, опиралась на взаимодействие государств и многосторонних структур, предоставляла всем равные права и возможности на основе соблюдения международного права, взаимного доверия и уважения национальной самобытности.

Действуя слаженно, мы сможем обеспечить широкую взаимосвязанность в интересах всех стран нашего общего евразийского континента. Движение в этом направлении уже началось через сопряжение различных процессов субрегиональной интеграции. В частности, налаживаются связи между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Все эти организации обладают солидной договорно-правовой базой и сетью рабочих механизмов, осуществляют конкретные, актуальные для всех участников программы и проекты, руководствуясь принципами консенсуса. Рассматриваем крепнущее сотрудничество между этими объединениями как перспективный задел для дальнейшей гармонизации интеграционных процессов.

И ШОС, и ЕАЭС, и АСЕАН активно развивают динамичные связи с соседними и другими странами. Тем самым закладываются предпосылки для Большого Евразийского партнерства, с инициативой формирования которого выступил Президент Российской Федерации В.В.Путин.

Свою роль могло бы сыграть и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Оно обладает экспертным и практическим ресурсом по различным отраслевым векторам, что востребовано в контексте упрочения панъевразийской многосторонности, ликвидации сохраняющихся разделительных линий, углубления прикладного сотрудничества.

Все новые элементы в жизнь нашего форума добавляют казахстанское председательство и Секретариат СВМДА при поддержке стран-участниц. Налицо оживление на транспортном треке, в том числе в контексте обсуждения перспектив создания общеконтинентальных коридоров для грузоперевозок, а также в гуманитарном измерении с акцентом на туризм и образование.

Признательны за поддержку российского предложения включить в повестку Совещания еще одно важное направление – информационную безопасность. Нашему объединению вполне по силам внести вклад в работу ООН по согласованию надежных инструментов защиты Интернет-среды, предотвращения преступлений, связанных с использованием цифровых технологий.

На экономическом поле СВМДА Россия продолжает курировать сотрудничество в развитии малого и среднего предпринимательства. Наши эксперты представили обновленную концепцию взаимодействия в этой сфере на 2021-2023 гг. Готовится план конкретных мероприятий.

Актуализируется каталог мер доверия СВМДА, в котором – помимо традиционных секторов – зафиксированы новые направления совместной деятельности. Приветствуем предложение Казахстана о запуске работы по укреплению эпидемиологической безопасности. Оно идет в русле усилий и на других многосторонних площадках. Россия продвигает соответствующие инициативы в ШОС, на платформе Восточноазиатского саммита с 2016 г., в рамках диалогового партнерства с АСЕАН, включая подготовку специалистов-эпидемиологов из стран Юго-Восточной Азии.

Наша страна активно участвует в глобальной борьбе с COVID-19. Увеличиваем поставки медикаментов, тест-систем, оборудования и средств индивидуальной защиты. Особое значение придаем вопросам передачи технологий развивающимся странам, обеспечению максимальной доступности вакцин, в первую очередь за счет локализации их производства.

Намерены всячески поддерживать «вторую дорожку» Совещания, в частности, работу по линии формируемого Совета мудрецов, положение о котором нам предстоит сегодня утвердить.

5 октября с.г. мы отметили 29-ю годовщину создания СВМДА. Впереди юбилей и встреча на высшем уровне, к которой надо качественно подготовиться. Потенциал у форума хороший. Нужно и далее раскрывать его возможности как важного инструмента укрепления атмосферы доверия и развития продуктивного сотрудничества на евразийском пространстве.

Благодарю за внимание.