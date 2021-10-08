О победе российских компаний на конкурсе инноваций «Группы двадцати»

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Российские стартапы Ntechlab и Biomicrogels Group признаны лучшими в номинациях «искусственный интеллект» (ИИ) и «чистые технологии» по итогам конкурсного отбора в рамках запущенной в текущем году Лиги инноваций «Группы двадцати». Проекты отечественного бизнеса войдут в «белую книгу» 10 передовых технологических решений в странах «двадцатки» в 2021 году наряду с достижениями из Великобритании, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Нидерландов и Франции.

Подведение итогов Лиги инноваций было организовано в г. Сорренто 9-10 октября 2021 г. под эгидой итальянского председательства в «Группе двадцати» и собрало около 100 стартапов и свыше 100 венчурных и корпоративных инвесторов из 22 стран.

Для участия в конкурсе представителем Президента Российской Федерации в «Группе двадцати» (шерпой) С.В.Лукаш совместно с Минэкономразвития России, венчурными и инвестиционными фондами нашей страны (VEB Ventures, РФПИ, Orbita Capital, Almaz Capital, Unicorn Capital) были представлены пять российских стартапов. Это: 1) NtechLab (мультиобъектная интеллектуальная видеоаналитика); 2) RFSens (цифровая IoT платформа на основе передовых радарных технологий в целях разработки беспроводных систем онлайн мониторинга и диагностики в промышленности и энергетике); 3) Botkin.AI (система обработки и анализа медицинских изображений с использованием ИИ); 4) Biomicrogels Group (технология очистки воды и твердых поверхностей от любых типов масел, нефтепродуктов и комплексных загрязнений); 5) Super Motorica («умные» протезы).

Результаты конкурса являются свидетельством ощутимых успехов нашей страны на пути научно-технологического прогресса, планомерной диверсификации отечественной экономики, повышения добавленной стоимости в экспортно-ориентированных производственных областях. Тем самым создаются весомые заделы для наращивания вклада национального бизнеса в укрепление потенциала мировой экономики и расширение возможностей в глобальных цепочках поставок.