О досрочных выборах в Совет представителей (парламент) Республики Ирак

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

10 октября в Ираке прошли досрочные выборы в Совет представителей (парламент) страны. Иракской Высшей независимой избирательной комиссией и Миссией ООН по оказанию содействия Ираку они признаны состоявшимися.

Высоко оцениваем усилия иракского правительства по подготовке и проведению голосования на всей территории государства. В Москве рассматривают успешную организацию волеизъявления иракских граждан в условиях непростой социально-экономической обстановки и сохраняющихся террористических угроз как важное событие на пути к дальнейшему оздоровлению положения в стране, обеспечению там внутриполитической стабильности и безопасности.

Уважаем суверенный выбор иракского народа. Выражаем надежду на скорейшее формирование в Ираке нового инклюзивного и дееспособного правительства, через участие в котором представители основных политических сил и этноконфессиональных групп страны продемонстрируют готовность действовать в согласии ради достижения общенациональных целей.

Со своей стороны готовы и впредь оказывать дружественному Ираку эффективную поддержку в преодолении негативных последствий социально-экономического кризиса и противодействии международному терроризму, прежде всего через развитие многопланового взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.