О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Королевства Норвегия в Москве Р.Ресаландом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 октября член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Норвегия в России Р.Ресаландом. Во встрече приняли участие Посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Н.В.Корчунов, заместитель Директора Второго Европейского департамента МИД России С.В.Ожегова, а также представители Русского географического общества.

Встреча прошла накануне проведения в Академии круглого стола, посвященного 160-летию со дня рождения норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена «Арктическая дипломатия в ХХI веке».

Ректор поблагодарил Посла за приглашение молодых дипломатов и слушателей Академии в Посольство Норвегии с ознакомительным визитом, который проводится по линии Музея международного этикета и культуры Дипломатической академии МИД России.