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Октябрь 2021
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14 г. Санкт-Петербург11.10.21 2028-11-10-2021
О брифинге официального представителя МИД России 14 октября 2021 года
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
14 октября с.г. в 10.00 (орнт) в Санкт-Петербурге «на полях» Третьего Евразийского женского форума состоится брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой по текущим вопросам внешней политики.
Брифинг пройдет в гибридном формате. Приглашаются представители российских и иностранных СМИ. В эфире будут даны ответы на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр. Прошедшие аккредитацию журналисты получат подробные разъяснения по техническим аспектам направления вопросов.
Аккредитация открыта до 14.00 13 октября с.г.
По вопросам аккредитации просьба обращаться в Пресс-центр (тел.: +7 (499) 244-20-87, эл.почта: pc.mid@yandex.ru).
Для желающих участвовать очно – вход по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ).
Вопросы к брифингу просьба присылать не позднее 11.00 13 октября с.г.
Координатор: Болтакс Анна Николаевна (тел.: +7 (499) 244-35-83, эл.почта: midbriefing@yandex.ru).
Брифинг транслируется в интернете на сайте МИД России в разделе «Видео» (https://www.mid.ru/ru/press_service/video), на аккаунтах Министерства в социальных сетях «Twitter» (https://www.twitter.com/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia), «ВКонтакте» (https://vk.com/mid), «Одноклассники» (https://ok.ru/midrossii) и в Rutube (https://rutube.ru/channel/23489815).
Раздачу сигнала осуществляет видео-агентство Ruptly. Контактное лицо: Индира Жарова (моб.: +7 (916) 669-07-71; эл.почта: izharova@ruptly.tv).