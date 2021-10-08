О развитии ситуации в Йемене

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В Москве серьезно обеспокоены сообщениями об эскалации напряженности в Йеменской Республике и вокруг нее.

По поступающей информации, 9 октября с.г. хуситское движение «Ансар Алла» атаковало с использованием беспилотных летательных аппаратов международный аэропорт имени Короля Абдаллы в саудовском городе Джизан. В результате нападения пострадало 10 мирных жителей, нанесен значительный материальный ущерб. Считаем недопустимым нанесение ударов по гражданским объектам.

В свою очередь силы аравийской коалиции продолжают регулярные бомбардировки целей на территориях, контролируемых хуситами. Призываем всех йеменских протагонистов воздерживаться от любых действий, в результате которых растет число жертв этого затянувшегося конфликта, разрушается базовая инфраструктура, обостряется и без того критическая гуманитарная ситуация.

С сожалением отмечаем, что дальнейшая деградация обстановки в Йемене создает благоприятные условия для активизации там деятельности террористических структур. Очередным свидетельством этому стала атака 10 октября с.г. в г.Адене на конвой губернатора провинции А.Лямляса и министра сельского хозяйства ЙР С.Сокотри, в результате которой погибло 6 и было ранено 7 человек из числа сопровождавших их лиц и прохожих. Решительно осуждаем этот теракт. Выражаем соболезнования родным и близким погибших.

Подтверждаем нашу принципиальную позицию о необходимости скорейшего отказа участников йеменского конфликта от вооруженного противостояния и перехода к инклюзивному переговорному процессу под эгидой ООН, от успеха которого напрямую зависят перспективы снижения уровня конфронтации и обеспечения устойчивой стабилизации. Выступаем за интенсификацию посреднических усилий спецпосланника Генсекретаря ООН по Йемену Г.Грундберга по поиску политических развязок на основе учета интересов всех основных политических сил, конфессиональных и региональных групп этой страны.

Намерены и далее всемерно содействовать шагам по налаживанию всеобъемлющего межйеменского диалога, призванного обеспечить комплексное и долговременное решение многочисленных проблем, с которыми сегодня сталкивается Йемен и в значительной мере ощущают на себе расположенные рядом с ним государства.