О предстоящем участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова во встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в 6-й встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Нур-Султане.

СВМДА – крупная региональная диалоговая площадка для обсуждения перспектив развития практического сотрудничества в экономическом, военно-политическом, гуманитарном и экологическом измерениях, а также в сфере новых вызовов и угроз.

Форум создан в 1992 г. по инициативе Казахстана. Секретариат СВМДА базируется в Нур-Султане.

В состав СВМДА входят 27 государств (Россия, Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка). 14 стран и объединений имеют статус наблюдателей (Белоруссия, Индонезия, Лаос, Малайзия, США, Туркменистан, Украина, Филиппины, Япония, ООН, Лига арабских государств, Международная организация по миграции, ОБСЕ, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран).

Встречи глав государств и правительств стран-участниц Совещания проводятся как минимум один раз в четыре года. 5-й саммит СВМДА состоялся в Душанбе 14-15 июня 2019 г. В нем принял участие Президент Российской Федерации В.В.Путин.

В промежутках между встречами лидеров организуются заседания министров иностранных дел стран-участниц СВМДА. В 2020 г. прошло очередное совещание глав внешнеполитических ведомств (в режиме видеоконференции), приуроченное к переходу эстафеты председательства в объединении от Таджикистана к Казахстану, с участием С.В.Лаврова.

Текущие вопросы деятельности СВМДА обсуждаются на площадках Комитета старших должностных лиц и Специальной рабочей группы.

Повестка дня встречи министров иностранных дел в Нур-Султане (проводится в гибридном формате) будет сфокусирована на перспективах развития форума в контексте укрепления мер доверия по основным сегментам его деятельности. По инициативе России в СВМДА запускается новое направление – сотрудничество в области информационной безопасности.

Наша страна продолжает – с 2007 г. – курировать взаимодействие в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). В 2015 г. по предложению российской стороны создан Деловой совет СВМДА. Подготовлена концепция работы в области МСП на 2021-2023 гг. Формируется план соответствующих экспертных мероприятий.

На фоне пандемии COVID-19 в обновленный Каталог мер доверия СВМДА включена тема эпидемиологической безопасности. Россия активно участвует в общерегиональном поиске коллективных ответов на угрозу распространения коронавирусной инфекции, в том числе путем передачи вакцин и технологий их производства зарубежным партнерам, среди которых немало государств – членов Совещания.

Видим хороший потенциал для задействования прикладного ресурса СВМДА в контексте коллективных усилий по укреплению широкой – общеевразийской – взаимосвязанности. Реализуемые на платформе данного объединения инициативы в таких сферах, как транспорт и логистика, туризм и образование, органично дополняют соответствующие шаги ШОС, АСЕАН и ЕАЭС, успешно работающих по интеграционной повестке.

По итогам встречи ожидается принятие политической декларации. Создается новый инструмент «второй дорожки» – Совет мудрецов СВМДА с задачей выработки рекомендаций по интенсификации сотрудничества на различных векторах укрепления мер доверия. В разряд постоянно действующих площадок переведен Форум аналитических центров.