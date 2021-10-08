О начале работы 212-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 октября в Париже открылись пленарные дискуссии 212-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО. Несмотря на сохраняющиеся санитарно-эпидемиологические ограничения, заседания проходят в очном режиме.

В ходе мероприятия предстоит рассмотреть около 50 пунктов повестки дня, касающихся выполнения решений и резолюций, принятых Исполнительным советом и Генеральной конференцией на предыдущих сессиях, а также финансовые, административные и кадровые вопросы.

В центре внимания – предстоящее голосование по единственной кандидатуре на пост Генерального директора ЮНЕСКО (француженка О.Азуле, занимающая указанную должность в настоящее время), а также рассмотрение проектов ключевых документов планирования Организации – Среднесрочной стратегии на 2022-2029 гг. и Программы и бюджета на 2022-2025 гг.

Одной из главных тем сессии станет образование. Помимо проведения оценки прогресса в достижении соответствующей цели устойчивого развития, будут затронуты вопросы принятия Стратегии в области технологических инноваций в образовании и текущего осуществления Стратегии ЮНЕСКО в области технического и профессионального образования и подготовки. Предполагается обсудить организацию в 2022 г. Всемирной конференции ЮНЕСКО в области культуры и устойчивого развития (МОНДИАКУЛЬТ) и Международного десятилетия языков коренных народов (2022-2032 гг.). Будут заслушаны доклады по дальнейшему развитию глобальных приоритетов Организации (Африка и гендерное равенство). Отдельное внимание предполагается уделить проблемам ликвидации расовой дискриминации и укреплению потенциала проекта «Невольничий путь».

Исполсовет имеет в виду утвердить обзоры Стратегии деятельности ЮНЕСКО в связи с изменением климата и рассмотрит вопросы, касающиеся работы Межправительственной океанографической комиссии и Программы «Информация для всех». Ожидаются дискуссии о руководящих принципах взаимодействия ЮНЕСКО с молодежью.

В ходе сессии Совет примет решения относительно провозглашения Международного дня женщин в многосторонних процессах и Всемирного дня языка суахили, соавтором которых является Российская Федерация.

Сессия завершит свою работу 20 октября.