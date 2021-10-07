Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения, приуроченном к 60-летию объединения

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения, проходящем в Белграде по случаю 60-летия объединения.

В ходе встречи Министр озвучил приветственное послание Президента России В.В.Путина, в котором отмечается накопленный Движением колоссальный опыт равноправного межгосударственного сотрудничества, имеющий особое значение на фоне нынешней турбулентной обстановки в мире. Акцентирована убежденность в том, что объединение продолжит вносить весомый вклад в укрепление стабильности и взаимного доверия, а также основ созидательного партнерства в глобальных процессах.

Кроме того, С.В.Лавров подтвердил готовность нашей страны к дальнейшему эффективному взаимодействию с государствами-членами Движения неприсоединения на «площадке» ООН, в том числе с учетом получения Россией статуса наблюдателя при данном объединении.