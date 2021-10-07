Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на Юбилейной Международной конференции высокого уровня по случаю 60-летия Движения неприсоединения, Белград, 11 октября 2021 года

Уважаемый Президент И.Г.Алиев,

Уважаемый Президент А.Вучич,

Уважаемые дамы и господа,

Коллеги, друзья,

Хотел бы выразить признательность Президенту Азербайджана и Президенту Сербии за организацию нынешнего юбилейного мероприятия, а также всем членам Движения неприсоединения за единогласное решение о предоставлении России статуса наблюдателя.

Мне поручено огласить адресованное участникам встречи послание Президента Российской Федерации В.В.Путина:

«Сердечно приветствую вас по случаю открытия юбилейного заседания высокого уровня, приуроченного к 60-летию Движения неприсоединения.

Движение неприсоединения играет весьма значимую роль в международных делах. Последовательно отстаивает принципы безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета и законных интересов, выступает за конструктивный многосторонний диалог в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН.

Сегодня, когда обстановка в мире становится все более турбулентной и человечеству приходится противостоять растущему числу угроз и вызовов, позитивный потенциал Движения особенно востребован. Важно, что эта авторитетная и представительная структура активно занимается урегулированием кризисных ситуаций, вносит существенный вклад в коллективные усилия по построению более демократичного и стабильного миропорядка, по упрочению доверия и взаимопонимания между членами мирового сообщества.

Наша страна недавно получила статус наблюдателя при Движении неприсоединения. И это, несомненно, открывает новые возможности для взаимодействия в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, в обеспечении безопасности и устойчивого развития во всем мире.

Искренне желаю вам успешной работы и всего самого доброго. В.Путин».

Уважаемые коллеги,

Рассчитываю, что сегодняшняя встреча в гостеприимном Белграде, как и состоявшийся здесь в 1961 году первый Саммит Движения, пошлет ясный сигнал от имени большинства стран мира о безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на принципах равноправия, в интересах эффективного решения многочисленных проблем современности при центральной координирующей роли ООН.

Россия, как и члены движения неприсоединения, считает деструктивными и опасными продолжающиеся нападки на Устав ООН. Равно как и попытки подменить ооноцентричную архитектуру неинклюзивными концепциями наподобие т.н. «порядка, основанного на правилах», который по сути базируется на двойных стандартах и рискует вернуть нас в эпоху неоколониальной, блоковой политики и разделительных линий. Убежден, что Движение своими солидарными действиями способно с успехом воспротивиться подобным попыткам и защитить идеалы, закреплённые в Уставе ООН.

Взаимоуважительное сотрудничество России с членами Движения, в том числе на площадке Генассамблеи ООН, отчетливо подтверждает созвучность наших позиций по ключевым вопросам глобальной повестки дня: от противодействия нелегитимным односторонним санкциям до борьбы с терроризмом и защиты прав человека.

Надеюсь, что получение Россией статуса наблюдателя будет способствовать дальнейшему повышению эффективности нашей совместной работы, взаимной поддержки и координации действий в защиту принципов международного права в интересах демократизации международных отношений.

Благодарю за внимание.