О теракте в Кундузе

Решительно осуждаем организованный 8 октября теракт в шиитской мечети г.Кундуз (Афганистан), в результате которого погибли около 150, пострадали порядка 200 человек. Ответственность за нападение взяла на себя тергруппировка ИГИЛ.

Расцениваем эту варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане на новом этапе его истории, на подрыв линии тех сил, которые заинтересованы в межафганском примирении и установлении межэтнического и межконфессионального согласия в стране. Рассчитываем, что новые власти Афганистана предпримут все необходимые меры по поиску и наказанию организаторов теракта, а также активизируют усилия по искоренению в Афганистане угрозы ИГИЛ.