Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Президентом Республики Сербии А.Вучичем по итогам переговоров, Белград, 10 октября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Хотел бы выразить признательность Президенту Сербии А.Вучичу за сегодняшнюю встречу, которая подчеркнула стратегический характер нашего партнёрства.

Я передал Президенту Сербии А.Вучичу самые тёплые приветы и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации В.В.Путина. Он настроен на активное продолжение диалога на высшем уровне. Обсудили возможные контакты на уровне президентов в ближайшем будущем. Уверен, договоримся о том, когда такая встреча в очередной раз состоится.

У нас доверительный диалог не только на уровне президентов, но и на уровне правительств, отдельных министерств, ведомств и, конечно, между министерствами иностранных дел. Подтверждением поступательного движения двусторонних отношений, стратегического партнёрства стало состоявшееся на прошлой неделе очередное заседание Межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого, как только что сказал Президент А.Вучич, были намечены конкретные, крупные шаги по продвижению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия на благо наших народов, на благо сотрудничества России и Сербии.

Несмотря на коронавирусную инфекцию, за первые семь месяцев текущего года товарооборот вырос, по нашей статистике даже больше, чем на 16%, и приближается к полутора млрд. долларов. По итогам года результат будет ещё более зримый.

Продолжаем сотрудничество по борьбе с коронавирусной инфекцией. Помимо поставок вакцины, оказания содействия путём направления наших специалистов, президенты в июле этого года открыли проект по совместному производству вакцины «Спутник V» в Сербии. Уверен, это будет существенным вкладом в обеспечение интересов населения нашей дружественной страны.

Говорили и о региональных делах, о косовской проблеме. Россия неизменно выступает за то, чтобы решение этой ситуации основывалось исключительно на уважении резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, чтобы оно было найдено в рамках прямого диалога между Белградом и Приштиной и чтобы это окончательное решение было вынесено на одобрение Совета Безопасности ООН. Президент Российской Федерации В.В.Путин не раз подчёркивал, и это остаётся нашей твёрдой позицией: мы примем любое решение, которое устроит Сербию и сербский народ. Конечно же, мы обеспокоены той провокацией, которая была устроена на севере Косово в конце сентября. Оценили выдержку и твёрдость руководства Сербии, лично Президента А.Вучича, что позволило урегулировать этот кризис и прекратить провокационные действия косоваров.

Неизменно в наших контактах с Евросоюзом напоминаем об ответственности Брюсселя за те инициированные им посреднические функции, которыми Евросоюз был наделён решением Генеральной Ассамблеи ООН. Пора выполнять договорённости, которые были достигнуты много лет назад, в частности о создании сербских муниципалитетов Косово. Об этом было условлено официально ещё в 2013 г. Не делает чести Евросоюзу попустительство попыткам косоваров "заматывать" это важнейшее для сербского населения Косово решение.

Исходим из того, что и американские партнёры будут использовать своё влияние на Приштину – оно у них существенное – для того, чтобы обеспечивать нормальный ход переговорного процесса и выходить на договорённости, которые будут вписываться в резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН и устраивать наших сербских друзей.

Обменялись мнениями с Президентом Сербии А.Вучичем о ситуации на Балканах в целом. Исходим из того, что Сербия остается важнейшим фактором мира и стабильности в этом регионе. Её мнение должно учитываться в любых переговорных форматах и дискуссиях.

Искренне признателен Президенту Сербии А.Вучичу за его гостеприимство. Ещё раз хочу подчеркнуть стратегический характер наших отношений.

Вопрос: Некоторые россияне сейчас едут в Сербию, чтобы сделать прививку «Пфайзер». Только так они могут начать вновь путешествовать. Все давно понимают, что история с вакцинами и их признанием – это политика и ничего кроме политики. На каком этапе сейчас находится взаимное признание сертификатов о вакцинации между разными странами, в том числе Россией и Европой? Может ли наша страна как-то ускорить этот процесс?

С.В.Лавров: История с вакцинами – это не только политика, но и коммерция. Масса тому подтверждений. Что касается нашей позиции, то еще в апреле с.г. (когда в онлайн формате состоялся саммит «двадцатки» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией) Президент России В.В.Путин публично высказался за то, чтобы соответствующие страны-производители вакцин отказались от их патентной защиты. Это дало бы возможность максимально нарастить производство препаратов, которые будут спасать людей от этой инфекции. Наша позиция не менялась. К сожалению, другие страны, производящие соответствующие вакцины, эту идею не разделили. До сих пор эта позиция остается востребованной.

Достаточно давно ведем с Европейским Союзом переговоры насчет взаимного признания сертификатов о вакцинации. Есть самые разные причины, по которым договоренность пока еще не достигнута. Существуют объективные основания, касающиеся выверки соответствующих процедур. Наблюдаем предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям. Наши европейские коллеги, не стесняясь, публично об этом говорят. Но в большинстве стран ЕС видим интерес к тому, чтобы мы обеспечили максимально комфортные условия для контактов между людьми. Надеюсь, здравый смысл возобладает.

Вопрос (перевод с сербского): Как Вы прокомментируете все более частые обвинения отдельных лидеров на Балканах и в Европе в адрес России о том, что якобы Москва оказывает сильное воздействие на происходящее в регионе энергетическим путем и другими способами? Как Вы видите будущее диалога Белграда и Приштины, принимая во внимание то, что Приштина не хочет выполнять ничего из того, о чем договорились в Брюсселе? Вы уже упоминали резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая должна стать основой для каждого решения.

С.В.Лавров: Мы привыкли к опасениям и «заклинаниям» по поводу того, что Россия «пытается вмешиваться» в жизнь Западных Балкан. В отношениях с Сербией и другими странами региона руководствуемся исключительно взаимной выгодой, балансом интересов. Именно на этом основываются все наши договоренности с Сербией и другими странами Западных Балкан.

Давно знаем, что Евросоюз пытается заявлять свои права на этот регион. Еще бывший Высокий представитель Евросоюза по иностранных делам и политике безопасности Ф.Могерини говорила, что, когда где-то присутствует ЕС, другим там делать нечего. Она прямо имела в виду Западные Балканы. При этом Евросоюз считает себя вправе проводить свою зачастую далеко не конструктивную линию в таких далеких от Европы регионах, как, например, Центральная Азия. ЕС имеет свои подходы и к более отдаленным частям нашей планеты. Нам они говорят, что в тех частях света, где ЕС имеет свои интересы, мы не должны проявлять какой-либо инициативы. То, что это неоколониальное мышление, даже не нужно объяснять.

Несколько недель назад на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречался с Высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Ж.Боррелем, который проводил такую же линию. Я ему все предметно объяснил. Если у кого-то есть конкретные факты, подтверждающие голословные обвинения о том, что Россия якобы нарушает нормы международного права – в западнобалканском регионе или где-то еще, – милости просим предъявить их.

Что касается диалога между Белградом и Приштиной, могу только подтвердить, что он должен основываться на резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Когда эта резолюция принималась в июне 1999 г., именно российская делегация в СБ ООН настояла на включении в документ подтверждения территориальной целостности и суверенитета Сербии. Будем это отстаивать. Примем только то решение, которое устроит самих сербов.

В отношении диалога между Белградом и Приштиной исходим из того, что Евросоюз несет особую ответственность, потому что Генеральная Ассамблея ООН наделила ЕС полномочиями посредника. Как минимум, те договоренности, которые уже были достигнуты, в частности, о Сообществе сербских муниципалитетов в Косово, должны быть незамедлительно реализованы. Будем требовать выполнения того, о чем договариваются Приштина и Белград.