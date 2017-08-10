О консультациях Россия - ЕС по латиноамериканской проблематике

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 октября директор Латиноамериканского департамента МИД России, специальный представитель Министра по вопросам отношений со странами Латинской Америки и Карибского бассейна А.В.Щетинин провел консультации по латиноамериканской проблематике с находившимся в Москве заместителем Управляющего директора по странам Северной и Латинской Америки Европейской внешнеполитической службы Х.Ниньо Пересом.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов латиноамериканской повестки дня. При рассмотрении отдельных страновых сюжетов была подчеркнута необходимость соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов уважения национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств. Стороны обсудили особенности развития политических процессов в латиноамериканском регионе, а также перспективы интеграционного строительства.

Обсуждались также вопросы содействия, оказываемого государствам Латинской Америки и Карибского бассейна со стороны России и Евросоюза, по преодолению последствий пандемии COVID-19.