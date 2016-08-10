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8.10.2119:56

О беседе заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Личным посланником Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре С.де Мистурой

2016-08-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 октября состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Личным посланником Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре С.де Мистурой.

С.В.Вершинин поздравил С.де Мистуру с новым назначением. Состоялось также краткое обсуждение положения дел в процессе западносахарского урегулирования и задач по его продвижению в соответствии с имеющимися резолюциями СБ ООН.

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