О беседе заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Личным посланником Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре С.де Мистурой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 октября состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Личным посланником Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре С.де Мистурой.

С.В.Вершинин поздравил С.де Мистуру с новым назначением. Состоялось также краткое обсуждение положения дел в процессе западносахарского урегулирования и задач по его продвижению в соответствии с имеющимися резолюциями СБ ООН.