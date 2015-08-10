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8.10.2119:52

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Итальянской Республики в Российской Федерации Дж.Стараче

2015-08-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

8 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял вновь назначенного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Дж.Стараче, который вручил копии своих верительных грамот.

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-итальянского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также ключевые международные проблемы. Затрагивались вопросы «двадцатки» с учетом председательства Италии в этом формате.

С обеих сторон выражена заинтересованность в расширении и укреплении двусторонних связей, опирающихся на традиции дружбы и добрососедства.

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