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О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко с Послом Итальянской Республики в Российской Федерации Дж.Стараче
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
8 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.В.Грушко принял вновь назначенного Посла Итальянской Республики в Российской Федерации Дж.Стараче, который вручил копии своих верительных грамот.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-итальянского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также ключевые международные проблемы. Затрагивались вопросы «двадцатки» с учетом председательства Италии в этом формате.
С обеих сторон выражена заинтересованность в расширении и укреплении двусторонних связей, опирающихся на традиции дружбы и добрососедства.