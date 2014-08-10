О консультациях заместителя Министра иностранных дел России А.Ю.Руденко с главами делегаций Абхазии и Южной Осетии на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел консультации с главами абхазской и югоосетинской делегаций на Международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье - заместителем Министра иностранных дел Республики Абхазия И.В.Тужбой и Государственным советником Президента Республики Южная Осетия К.К.Кочиевым.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями о путях укрепления безопасности Абхазии и Южной Осетии в контексте подготовки к предстоящему 12-13 октября очередному раунду Женевских дискуссий. Особое внимание стороны уделили продвижению юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией - с другой, а также запуску процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией. Подтвержден настрой на дальнейшее наращивание усилий, направленных на купирование рисков и вызовов региональной стабильности и безопасности.