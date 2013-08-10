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8.10.2119:17
О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с выпускниками вузов, поступившими впервые на дипломатическую службу
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
8 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел традиционную встречу с выпускниками вузов 2021 года, принятыми на работу в МИД России.
В своем приветственном слове Министр осветил актуальные моменты международной повестки дня, ключевые направления работы Министерства, дал советы дипломатам, начинающим свой профессиональный путь, ответил на интересующие их вопросы.
В мероприятии приняли участие ветераны дипломатической службы и представители Совета молодых дипломатов МИД России.