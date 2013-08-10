О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с выпускниками вузов, поступившими впервые на дипломатическую службу

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел традиционную встречу с выпускниками вузов 2021 года, принятыми на работу в МИД России.

В своем приветственном слове Министр осветил актуальные моменты международной повестки дня, ключевые направления работы Министерства, дал советы дипломатам, начинающим свой профессиональный путь, ответил на интересующие их вопросы.

В мероприятии приняли участие ветераны дипломатической службы и представители Совета молодых дипломатов МИД России.