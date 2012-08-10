Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе встречи с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу, Москва, 8 октября 2021 года

Добрый день, дорогие коллеги,

По традиции ежегодно проводим такие встречи вскоре после того, как «пополнение» Министерства уже с первых дней осваивает работу в МИД России. Хочу поздравить с успешным завершением учебы. Знаю, что большинство здесь отличники, люди, прошедшие серьезный конкурсный отбор, многие с редкими иностранными языками, в том числе восточными. На нынешнем этапе это важно.

Чувствую всем сердцем (не могу по-другому сказать), что вы пришли в дружный «дом», который сохраняет преемственность, всегда стремится обеспечить наставничество в самом хорошем, незабюрократизированном смысле. Здесь присутствуют руководители Совета молодых дипломатов, Совета ветеранов, Центра истории российской дипломатической службы, ректор Дипломатической Академии МИД России, представители общественных организаций. Мы все живем одной семьей, что не отменяет требовательности к тем обязанностям, которые каждый из нас выполняет.

Вам предстоит трудиться на ответственном этапе российской и мировой истории. Ситуация в мире не упрощается. Это только добавляет азарта, честно скажу. Заставляет мыслить креативно, всегда имея в качестве главной задачи выполнение основного предназначения нашей внешней политики – обеспечение максимально благоприятных внешних условий для внутреннего развития страны. Это магистральное содержание Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной в 2016 г. Президентом В.В.Путиным. Время бежит быстро. Сейчас занимаемся обновлением этого стратегического документа. Не сомневаюсь, что каждый на своем участке работы в соответствующих департаментах будет вносить вклад в формирование наших общих подходов и внешнеполитической стратегии на современном этапе.

Учеба позади, но учиться никогда не поздно. Для этого в системе МИД России есть все возможности. Рекомендую через какое-то время присмотреться к специализированным курсам, которые проводит Дипломатическая академия, по самым разным направлениям. Языковая практика никогда не помешает, особенно, если будете работать только с одним из двух языков, а второй будет в «замороженном» состоянии. Высшие курсы иностранных языков МИД России – один из сильнейших коллективов по языковой подготовке со всех точек зрения. Рекомендую посетить Центр истории российской дипломатической службы. Там потрясающе интересные материалы.

Желаю начинать писать свои «записки», которые будут помогать развивать нашу внешнюю политику на соответствующих направлениях. Но с таким прицелом, чтобы они, в конечном итоге, оказались в Центре истории российской дипслужбы. Постарайтесь!

Желаю самых больших успехов! Со многими из вас будем сталкиваться по работе.