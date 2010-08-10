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8.10.2117:11

О российском ответном демарше в связи с выпадом в ОЗХО в адрес Российской Федерации по ситуации вокруг А.Навального

2010-08-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

В разделе «Организация по запрещению химического оружия» на сайте МИД России размещён пакет документов, составляющий российский встречный демарш в ОЗХО по п.2 Ст.IХ Конвенции о запрещении химического оружия, подготовленный в том числе в порядке ответа на выпад в наш адрес 45 государств во главе с Великобританией в связи с ситуацией вокруг А.Навального.

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