О российском ответном демарше в связи с выпадом в ОЗХО в адрес Российской Федерации по ситуации вокруг А.Навального

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

В разделе «Организация по запрещению химического оружия» на сайте МИД России размещён пакет документов, составляющий российский встречный демарш в ОЗХО по п.2 Ст.IХ Конвенции о запрещении химического оружия, подготовленный в том числе в порядке ответа на выпад в наш адрес 45 государств во главе с Великобританией в связи с ситуацией вокруг А.Навального.