О консультациях заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с первым заместителем Министра иностранных дел Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Дж.Коломбаге

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 октября в Москве заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулов и первый заместитель Министра иностранных дел Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Дж.Коломбаге провели очередной раунд российско-ланкийских консультаций по двусторонней, региональной и международной проблематике.

Обсуждались состояние и перспективы всего комплекса отношений между Россией и Шри-Ланкой, а также актуальные внешнеполитические темы. Подтвержден обоюдный настрой на продвижение политического диалога, продолжение взаимодействия в рамках многосторонних структур, а также укрепление сотрудничества в практических областях, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.