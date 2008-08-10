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8.10.2116:21
О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с Послом Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадовым
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
8 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко принял Посла Республики Узбекистан в Российской Федерации Б.З.Асадова.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным темам двусторонних отношений, включая межрегиональное сотрудничество.
Особое внимание уделено вопросам подготовки встреч на высшем и высоком уровнях.