О размещении недостоверной информации на веб-сайте www.bricsgrant.com

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

Обращаем внимание представителей гражданского общества, академических, экспертных и деловых кругов на случаи распространения в интернет-пространстве не соответствующих действительности сведений о предоставлении денежных грантов от имени индийского председательства в БРИКС. В частности, речь идет о деятельности веб-сайта www.bricsgrant.com, который не имеет никакого отношения к действующим механизмам пятистороннего сотрудничества, включая Новый банк развития.

Вся информация об актуальных проектах и мероприятиях в рамках «индийского» года в БРИКС размещена на официальном сайте текущего председательства в объединении www.brics2021.gov.in.