О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинина с Послом Анголы в Москве Аугушту да Силва Куньей

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

8 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Ангола в Российской Федерации А. да Силва Кунью, который вручил копии своих верительных грамот.

В ходе беседы с удовлетворением отмечена положительная динамика в развитии российско-ангольских связей в различных областях, высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшей активизации совместной работы по раскрытию потенциала двустороннего взаимодействия на основе прочных традиций дружбы. Подтверждена готовность к наращиванию торгово-экономического сотрудничества, углублению политического диалога.