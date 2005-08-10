О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Арабской Республики Египет в России И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 октября член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Арабской Республики Египет в России И.Насром.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг международных проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

Особое внимание было уделено итогам визита Министра иностранных дел Египта С.Шукри в Москву, двусторонним отношениям и особенностям их развития в современных политических условиях.

Ректор и Посол обсудили вопросы повышения квалификации дипломатов и в этом контексте приезд в Москву двух групп сотрудников МИД Египта на стажировку в ноябре этого года.