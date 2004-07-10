О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Винсентом Бирутой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел переговоры с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Винсентом Бирутой, находящимся в Москве с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств подробно и в конструктивном ключе обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-руандийских связей. Подтвержден обоюдный настрой Москвы и Кигали на углубление политического диалога, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях. Рассмотрены перспективы реализации совместных проектов, в частности, в сфере мирного атома, геологоразведки, информационно-коммуникационных технологий.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам международной и африканской повестки дня с акцентом на урегулирование региональных конфликтов, ситуацию в ДРК и Регионе Великих озер, в ЦАР, Мозамбике и на Африканском Роге. Стороны подтвердили готовность укреплять внешнеполитическую координацию в ООН и на других международных площадках, подчеркнули необходимость консолидации усилий по противодействию террористической угрозе и экстремизму.

Отдельное внимание было уделено тематике развития российско-африканского взаимодействия в контексте подготовки к проведению второго саммита Россия-Африка в 2022 г.