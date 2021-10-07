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Октябрь 2021
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15 - 16 ул. Новый Арбат, 3607.10.21 2003-07-10-2021
Об аккредитации СМИ на седьмой Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
15-16 октября в Москве в Административном здании на улице Новый Арбат (ул. Новый Арбат, 36) пройдет VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, «Россия и соотечественники в меняющемся мире». Ожидается участие порядка 400 активистов общественных объединений соотечественников и видных представителей российской диаспоры из 102 стран мира. На мероприятие также приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации, органов исполнительной власти, духовенства и российских НПО.
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией для информационного освещения Конгресса ограниченно приглашаются представители СМИ. Для аккредитации необходимо направить данные в формате pd3 (файл программы «Персонификатор» без личных фотографий, ссылка для скачивания и инструкция: http://fso.gov.ru/kontakt/accred/) на адрес электронной почты: gvmid@yandex.ru до 16 ч. 00 мин. (МСК) 12 октября с.г.
Контактное лицо в ДИП МИД России— Соколов Евгений Алексеевич, т.+7-499-244-18-61, моб. +7-967-042-21-02. Более подробно о программе участия прессы в освещении Конгресса аккредитованные СМИ будут проинформированы позднее.
Аккредитационные бейджы будут выдаваться прессе в дни проведения Конгресса при регистрации в месте проведения мероприятия. Для получения бейджа необходимо предъявить паспорт, редакционное удостоверение и аккредитационную карту МИД России (для иностранных СМИ).
Открытие и пленарные заседания Конгресса будут транслироваться в сети Интернет на информресурсах Министерства (официальном сайте: https://www.mid.ru/ru/press_service/video и на аккаунтах соцсетей Министерства: https://www.twitter.com/MID_RF, https://www.facebook.com/MIDRussia, https://vk.com/mid, https://rutube.ru/channel/23489815).