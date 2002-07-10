Новости
7.10.2119:56
О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с послом Королевства Марокко в Москве Л.Бушаарой
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
7 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин принял Посла Королевства Марокко в Москве Лотфи Бушаару по его просьбе.
Состоялся обмен мнениями по вопросам, находящимся на повестке СБ ООН, с акцентом на проблематику западносахарского урегулирования (ЗСУ) в свете предстоящего в текущем месяце рассмотрения данного сюжета в Совете.
Дана высокая оценка стабилизирующей роли Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре.