Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 7 октября 2021 года

О предстоящем участии С.В.Лаврова в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения

11 октября в рамках своего рабочего визита в Белград Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения по случаю 60-летия данного объединения.

Впервые в истории наша страна выступит на площадке Движения неприсоединения в своем новом качестве наблюдателя, полученном в июле с.г. по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина. Такой шаг стал ярким свидетельством близости подходов нашей страны и Движения ко многим глобальным проблемам и открывает широкие возможности для наращивания взаимовыгодного партнерства, в том числе по линии ООН.

В ходе мероприятия С.В.Лавров планирует озвучить приветственное послание Президента В.В.Путина, что подчеркивает особое значение, которое Россия придает деятельности Движения неприсоединения, объединяющего 120 государств и продвигающего принципы равноправного межгосударственного сотрудничества.

Об участии С.В.Лаврова во встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

12 октября в Нур-Султане Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в 6-й встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Повестка дня заседания предусматривает обсуждение перспектив развития региональной практической кооперации, в том числе в контексте ее встраивания в многовекторную интеграционную работу на общеевразийском пространстве.

По инициативе России имеется в виду запустить на площадке Совещания новое направление – сотрудничество в области международной информационной безопасности.

Нашей страной как одним из координаторов экономического измерения деятельности Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии также подготовлены комплексные предложения по активизации совместных усилий, нацеленных на поддержку малого и среднего предпринимательства.

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с Исполнительным секретарем ЕЭК ООН О.Алгаеровой

13 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет встречу с Исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) О.Алгаеровой, которая будет находиться в Москве для участия в Международном форуме «Российская энергетическая неделя». Планируется обсудить практические аспекты нашего взаимодействия с этой региональной комиссией ООН, а также проектную деятельность ЕЭК ООН в странах СНГ при донорской и экспертной поддержке России.

О предстоящих переговорах С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Республики Ангола Т.Антониу

13 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет переговоры с Министром иностранных дел Республики Ангола Т.Антониу, который посетит Москву с рабочим визитом.

Главы внешнеполитических ведомств планируют обсудить состояние и перспективы активизации разноплановых двусторонних связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, исходя из задач, сформулированных по итогам переговоров Президентов России и Анголы в Москве и Сочи в 2019 г.

Предстоит заинтересованный обмен мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня. Отдельное внимание будет уделено вопросам миротворчества, обеспечения стабильности и безопасности, борьбы с террористическими угрозами в Африке.

О предстоящем заседании СМИД СНГ

14 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Минске (в текущем году в СНГ председательствует Белоруссия).

В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ, обсудят выносимые на рассмотрение Совета глав государств СНГ (15 октября) проекты заявлений в связи с 30-летним юбилеем Содружества, о развитии сотрудничества в сфере миграции, об обеспечении биологической безопасности. На уровне министров будет принято Совместное заявление об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В контексте непрекращающихся попыток фальсификации истории министры утвердят Положение о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов стран СНГ, главными задачами которой станут объективная и беспристрастная оценка событий нашего общего прошлого, содействие расширению доступа к архивным документам и координация работы ученых.

Значительное внимание планируется уделить также культурно-гуманитарному направлению. В частности, будут согласованы проекты решения об объявлении города Комрат (Республика Молдова) Культурной столицей Содружества в 2023 г. и Плана мероприятий по проведению в 2022 г. Года народного творчества и культурного наследия.

На встрече главы внешнеполитических ведомств утвердят План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 г.

О начале работы Первого комитета 76-й сессии Генассамблеи ООН

На прошлой неделе начал работу Первый комитет 76-й сессии ГА ООН. В повестке дня – обширный круг актуальных вопросов поддержания международного мира и безопасности.

Отрадно, что в непростых условиях действующих на территории США из-за пандемии коронавируса ограничений удалось обеспечить очное присутствие делегаций в зале заседаний, включая экспертов из столиц. Рассчитываем на заинтересованный профессиональный диалог по всей проблематике контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Один из приоритетов – практические меры по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Делегация Российской Федерации готова к конструктивному взаимодействию с государствами-членами ООН в общих интересах.

О третьем Евразийском женском форуме

По инициативе Председателя Совета Федераций В.И.Матвиенко в Санкт-Петербурге 13-15 октября в третий раз пройдет Евразийский женский форум (первый состоялся в 2015 г., второй – в 2018 г.).

Форум под эгидой Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации является масштабным международным событием. В нем примут участие женщины-лидеры из государств-участников СНГ и других стран мира (свыше 100 государств), парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных и благотворительных структур, авторитетные деятели международного женского движения.

Данная площадка зарекомендовала себя в качестве эффективного механизма взаимодействия и диалога женщин, влияющих на принятие социальных, политических и экономических решений. Она способствует все более широкой вовлеченности женских движений в решение глобальных проблем современности.

Деловая программа третьего Форума включает пленарные заседания, экспертные сессии, организуемые международными организациями и объединениями, дискуссионные площадки, выездное заседание «Женской двадцатки» и ряд других мероприятий. Ключевые дискуссии будут посвящены роли женщин в обеспечении глобальной безопасности, перехода к новым моделям экономического роста, социального прогресса, преодоления негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции, развития здравоохранения, достижения баланса в условиях всеобщей цифровизации, решения глобальных проблем экологии и климата.

МИД России оказывает все необходимое содействие подготовке этого важного международного мероприятия, а также планирует активно принимать в нем участие.

О VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом

15 октября состоится торжественное открытие VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, «Россия и соотечественники в меняющемся мире» и последующей пленарной дискуссии «Русский мир и вызовы современности».

Конгресс проводится в соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» и по согласованию с Президентом Российской Федерации 15-16 октября 2021 г. в Москве. Ожидается участие порядка 400 активистов общественных объединений соотечественников и видных представителей российской диаспоры из 102 стран мира. С российской стороны на мероприятие приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации, органов исполнительной власти, духовенства, российских НПО.

Среди приоритетных задач форума – дальнейшее сплочение зарубежной российской общины в условиях новых вызовов, вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников, сохранение общей исторической памяти, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ соотечественников, усиление роли молодежи. Учитывая нынешние условия, связанные с пандемией, этот знаковый для нашей зарубежной диаспоры форум пройдет в гибридном (очно-заочном) формате и определит основные направления взаимодействия России со своими соотечественниками на ближайшую перспективу.

Информация об аккредитации представителей СМИ на Конгресс будет опубликована на официальном сайте Министерства в ближайшее время.

О IV Глобальном форуме молодых дипломатов «Дипломатия Победы»

С 13 по 15 октября Совет молодых дипломатов МИД России совместно с Федеральным агентством по делам молодежи и Дипломатической академией МИД России организует в Москве IV Глобальный форум молодых дипломатов «Дипломатия Победы». Ключевые события Форума – пленарная сессия, презентация согласованного Устава Международной ассоциации молодых дипломатов и круглый стол на уровне молодых специалистов МИД России и МИД Белоруссии.

В пленарном заседании «Великая Победа над нацизмом: сохраняя память и историю, укрепляя фундамент для мирного будущего» планируют принять участие М.Е.Швыдкой, В.Р.Соловьев, В.В.Кузнецов и многие другие видные общественные деятели, непосредственно связанные с международной деятельностью, в том числе российской внешней политикой.

На рабочих секциях будут обсуждаться следующие темы: роль СМИ в освещении исторических событий; фактор дезинформации и фейковых новостей в современных медиа; фальсификация истории; итоги формирования «ялтинско-потсдамской» системы международных отношений; решения Нюрнбергского трибунала как основа исторической политики; новый мировой порядок при центральной и координирующей роли ООН; современные вызовы и угрозы.

Ожидается участие более 100 иностранных дипломатов. Более подробная информация будет опубликована на сайте МИД России.

О текущей ситуации в Афганистане

Обеспокоены ростом активности террористической группировки ИГИЛ в Афганистане. За последнее время игиловцы «отметились» крупным терактом около мечети в центре Кабула, в результате которого погибли 20 мирных граждан, более 30 человек получили ранения. Группировка интенсифицировала боевые действия на юге страны, в частности, в провинции Заболь. С особой тревогой отмечаем деятельность ИГИЛ в районе расположения роспосольства в Кабуле, где 4 октября были ликвидированы 5 боевиков этой террористической группировки.

Призываем афганские власти принять дополнительные меры по обеспечению безопасности российской дипмиссии, а также находящихся на территории Афганистана росграждан.

О лишении аккредитации сотрудников постпредства России при НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Й.Столтенберг принял решение о прекращении аккредитации восьми сотрудников Постпредства России при НАТО в Брюсселе. Официально нас уведомили об этом 6 октября с.г. Таким образом, состав нашей Миссии сокращается вдвое с 31 октября с.г.

Данный шаг натовцев удивил, но не стал неожиданным. Удивил своей бесцеремонностью – никаких официальных объяснений, причин представлено не было. При этом в СМИ началась клеветническая кампания, характеризующаяся рядом вбросов и прямой дезинформацией, озвученной по линии НАТО.

Почему не стало неожиданным? Потому что численность нашего Постпредства уже радикально сокращалась в 2015, 2018 гг. Речь идет о последовательной линии НАТО. Скоро в Брюсселе не останется тех, кто может вести разговор на должном уровне с Международным секретариатом Альянса и странами-членами. Видимо, именно этого натовцы и добиваются.

Данная выходка Альянса выглядит абсолютно нелепой на фоне озвученных ими тезисов о необходимости вести диалог, возобновить заседания Совета Россия – НАТО. Это самое настоящее лицемерие. С одной стороны, заявлять о необходимости взаимодействовать, призывать к сотрудничеству. С другой – информировать о сокращении численности нашего Постпредства. С третьей – заниматься вбросами и прямой дезинформацией, не называя при этом причин для подобной деятельности.

Еще одно доказательство безосновательности заявлений НАТО. Натовцы не раз, в том числе недавно, просили назначить в Брюссель российского постоянного представителя, не ограничиваться контактами на уровне исполняющего его обязанности. И вот мы получаем то, что получили.

Неготовность натовцев к взаимодействию стала очевидной окончательно и бесповоротно. Будем исходить из этого при проработке ответных мер. Они последуют.

О конференции «Безопасность Балтийского моря до 2035 года» в Копенгагене

В очередной раз вынуждены обратить внимание на последовательное продвижение датскими властями антироссийских подходов в контексте выстраивания взаимодействия в регионе Балтийского моря.

В ходе конференции «Безопасность Балтийского моря до 2035 года» в Копенгагене в сентябре с.г. Министр обороны Дании Т.Брамсен отметила, что за прошедшие 30 лет ситуация с безопасностью в Балтийском регионе заметно деградировала. При этом причины этого увидела в том, что Россия якобы «выбрала иной, нежели Европа, путь» и «ведет себя агрессивно». Как всегда, аргументов в поддержку своих безосновательных обвинений датской стороной представлено не было.

Считаем подобные заявления весьма показательным примером сознательного искажения фактов. Вместо попыток в очередной раз придумать историю, которой нет, рекомендовали бы датским партнерам приложить усилия к восстановлению практически разрушенного их стараниями российско-датского сотрудничества, принятию конкретных инициатив укрепления доверия и снижения конфликтного потенциала на Балтике, в том числе с учетом беспрецедентного наращивания активности НАТО в этом районе.

О представлении Крыма частью Украины в рамках презентации УЕФА чемпионата Евро-2024

С сожалением констатируем, что антироссийские настроения добрались и до УЕФА, организации, которая своим уставом обязуется «развивать и пропагандировать игру в футбол, исключая всякую религиозную, расовую или политическую дискриминацию». Более того, ни одна спортивная организация не имеет компетенции квалифицировать территориальную принадлежность. На деле, как мы видим, все обстоит иначе.

Видим за всем этим настойчивое стремление Киева использовать любую международную площадку, чтобы лишний раз обозначить свое неприятие существующих реалий и не допустить даже картографического признания российского статуса Крыма.

УЕФА (уважаемая организация) не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола. То, что они провокационные, очевидно всем. Напомню скандальную историю на минувшем первенстве Евро-2020 вокруг сборной Украины, игроки которой выступали в майках с начертанным на них лозунгом фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, воевавших на стороне гитлеровской Германии. Нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей. Просили бы обратить на это внимание руководства УЕФА.

Что бы ни стояло за «топографическими упражнениями» УЕФА, того факта, что Крым является частью Российской Федерации, не изменить ни презентациями, ни заявлениями, ни рисунками на футбольной форме команды Украины, ни какими-то провокациями.

Последовательно выступаем за честный и справедливый спорт, исключающий политизацию и попытки использовать его в качестве инструмента давления и недобросовестной конкуренции. Спортсмены, включая тех, кто проживает в российском Крыму, не должны становиться заложниками конъюнктурных игр, интриг или шантажа.

О Форуме руководителей музеев стран ШОС

Российская сторона продолжает целенаправленную работу по продвижению в Шанхайской организации сотрудничества новых направлений взаимодействия. Сегодня в Туле в гибридном формате проходит первый «музейный саммит» стран ШОС, организованный Минкультуры России. В нем принимают участие представители профильных ведомств и руководители ведущих музеев государств-членов и стран наблюдателей организации – Белоруссии, Ирана и Монголии.

В центре дискуссии – вопросы установления горизонтальных связей между музеями, реализации совместных проектов и обмена опытом в формировании музейных брендов. Предполагается обсудить перспективы создания в рамках ШОС альянса музеев.

Данное мероприятие единодушно рассматривается в качестве важного элемента системных шосовских усилий, направленных на укрепление взаимопонимания между народами и сохранение культурно-исторического наследия на евразийском пространстве. Уверены, что встреча станет ярким примером уважительного, толерантного отношения к национальным традициям и ценностям друг друга, способствуя взаимообогащению культур через развитие связей в сфере культуры и искусства.

О российско-французских выставочных проектах

Сохраняющаяся непростая санитарно-эпидемиологическая обстановка и введенные Парижем односторонние запретительные ограничения для развития российско-французских контактов не могут остановить стремление культурной общественности наших стран к активному диалогу и сотрудничеству. Подтверждением этому стали запущенные в Москве и в Париже крупномасштабные выставочные проекты.

Так, 16 сентября с.г. в Музеях Московского Кремля состоялось открытие выставки «Франция и Россия. Десять веков вместе». На ней экспонируется более двухсот ценнейших артефактов из коллекций музейных и исследовательских учреждений двух стран, позволяющих не только погрузиться в многовековую историю двусторонних отношений, но и ознакомиться с судьбами выдающихся личностей, которые оказали на её ход существенное влияние.

В Париже в рамках «Русских Сезонов во Франции» 21 сентября с.г. прошла церемония инаугурации выставки «Коллекция братьев Морозовых – Иконы современного искусства». На ней представлено более двухсот работ выдающихся французских и российских художников конца XIX – начала XX в., в т.ч. из собраний Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи. Стоит отметить, что благодаря данному проекту уникальная коллекция Михаила и Ивана Морозовых впервые после ее формирования покинула пределы России, что особенно подчеркивает высочайшее качество российско-французского музейного и, в целом, культурного сотрудничества.

Ярким событием «Русских Сезонов» призвана стать и открывшаяся 3 октября с.г. во французской столице выставка-ретроспектива творчества Ильи Ефимовича Репина «Живописать русскую душу». Прославленный художник – свидетель глубоких исторических и социальных перемен в России – особенно тепло относился к Франции, с которой связаны различные периоды его биографии. Экспозиция объединяет более ста картин, в т.ч. из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, финского Художественного музея Атенеум.

Об открытии аккаунта МИД России в «Одноклассниках»

Как вы знаете, Министерство иностранных дел России ведёт активную работу в социальных сетях. Информируем общественность в России и за рубежом о российской внешней политике и отечественных подходах к актуальным международным и региональным проблемам, осуществляем коммуникацию в условиях чрезвычайных ситуаций, а также являемся дополнительным источником полезной и интересной информации. Задействуем для этого цифровые платформы.

Понимаем, что сегодня социальные сети переживают если не трансформацию, то период турбулентности. Во многом это связано с отсутствием международного регулирования и правовых основ для их деятельности как иностранных юридических лиц, а также контактов со страной пребывания. Огромное количество вопросов, требующих актуальных решений.

Буквально несколько дней назад видели глобальный коллапс нескольких цифровых площадок – американских IT-гигантов (Facebook, Instagram, WhatsApp и др.). Это событие наглядно продемонстрировало всему миру сложность и хрупкость той информационной архитектуры, которую на протяжении последних двух десятилетий выстраивали и монополизировали интернет-компании США. В один момент миллиарды людей лишились доступа к упомянутой информации. Речь идёт не только о рядовых пользователях, но и о бизнесе. Это способ общения, который для многих представлялся как надежный и в одну секунду перестал быть таковым.

Данная история имеет самое непосредственное отношение к тематике информационной безопасности. Неоднократно обращали на это внимание и выдвигали соответствующие инициативы, направленные на необходимость консолидации международных усилий в данной области. Американские IT-монополии не просто находятся вне правового поля (как национального, так и международного), но и показывают свой уровень компетенции. Непонятно, что страшнее. Произошедшее в очередной раз продемонстрировало острую необходимость в развитии и продвижении отечественного цифрового сегмента, связанного с информационно-коммуникационными технологиями.

С 2014 г. работаем в отечественной социальной сети «ВКонтакте» , в апреле с.г. вышли в видеохостинг «Рутьюб». Не предугадывали сбоя в зарубежных социальных сетях, но готовились заранее. Видимо, не зря. Так совпало, что МИД выходит на еще одну российскую цифровую платформу.

Рада проинформировать, что теперь официальный аккаунт МИД России есть и в популярной российской соцсети «Одноклассники» . Прямо сейчас на нашей официальной странице ведётся прямая трансляция сегодняшнего брифинга. Присоединяйтесь! Планируем публиковать на странице наши материалы, в первую очередь, видеоконтент.

В этом году «Одноклассники» отмечают своё пятнадцатилетие, по случаю которого разработчики значительно обновили дизайн и интерфейс, добавили новые функциональные возможности. На данном этапе нам стало интересно с ними работать. Думаю, что наше участие там украсит юбилей социальной сети. Будем делать все возможное для поддержки отечественного IT-производителя.

Социальная сеть уверенно входит в число лидеров не только в России, но и на всём постсоветском пространстве. Общая мировая аудитория составляет 70 млн человек. Для нас важным фактором является то, что и во многих странах дальнего зарубежья «Одноклассниками» пользуются сотни тысяч соотечественников (Израиль, ФРГ, США и т.д.). Многим пользователем станет удобнее получать наши новости и информацию.

Исходим из того, что этот наш шаг также послужит развитию отечественного сегмента сети Интернет, поможет становлению нового поколения российских ресурсов и веб-площадок. Для нас это действительно важно.

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Продолжение следует...