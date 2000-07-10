Выступление руководителя делегации Российской Федерации, директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России В.И.Ермакова в ходе общеполитических прений в Первом комитете 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 6 октября 2021 года

Уважаемый господин Председатель,

Поздравляю Вас с избранием на эту высокую должность, желаю успехов в работе. Заверяю в готовности российской делегации содействовать Вашим усилиям по организации дискуссий Первого комитета ГА ООН.

Чрезвычайные обстоятельства, вызванные пандемией коронавируса, самым серьёзным образом сказываются на работе Первого комитета (ПК) ГА ООН, заседания которого второй год не проводятся в традиционном очном формате. Ограничительные меры рассматриваем как сугубо временные. Признательны Вам, г-н Председатель, и Секретариату за содействие в обеспечении максимального присутствия делегаций в зале заседаний.

Эффективное взаимодействие государств по крайне чувствительной проблематике международной безопасности может выстраиваться только на системной основе, предполагающей содержательное обсуждение всех её аспектов с участием представителей из столиц.

Возобновление работы ПК в полноценном режиме особенно важно в свете обострения прежних и появления новых вызовов в области глобальной и региональной безопасности, а также усиления деструктивных тенденций по слому существующих режимов контроля над вооружениями. Видим необходимость совместных действий по выправлению ситуации, прежде всего, путём добросовестного соблюдения всеми государствами норм и принципов международного права при сохранении центральной роли ООН.

Российская Федерация в полной мере сознаёт свою ответственность за поддержание глобальной и региональной стабильности и проводит курс на сохранение мира. Предлагаем конкретные политико-дипломатические меры, направленные на предотвращение деградации ситуации в сфере международной безопасности, на сохранение и укрепление архитектуры контроля над вооружениями.

Отмечаем проявления здравого прагматизма со стороны новой американской администрации. России и США удалось совместно прийти к некоторым важным и конструктивным решениям. На пять лет продлён Договор о СНВ, за что мы последовательно выступали. На российско-американском саммите 16 июня в Женеве стороны переподтвердили приверженность постулату о недопустимости ядерной войны, к чему мы призывали уже давно.

По договорённости президентов России и США инициирован комплексный диалог по стратегической стабильности. Его ключевая задача – заложить основы будущего контроля над вооружениями. Со своей стороны предлагаем выработать новое «уравнение безопасности», учитывающее значимые факторы стратегической стабильности и охватывающее все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, которые способны решать стратегические задачи. Рассчитываем на конструктивную совместную работу по поиску точек соприкосновения в целях сближения позиций на основе взаимного учёта интересов. Атмосфера состоявшихся встреч даёт повод для осторожного оптимизма.

Вместе с тем остаются проблемные моменты, во многом вызванные деструктивными действиями Вашингтона, который пытается добиться односторонних преимуществ в рамках декларируемого «соперничества великих держав». Развал Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) из-за выхода из него США при поддержке НАТО сделал реальной угрозу появления американских РСМД наземного базирования в Европе и АТР. В связи с объявленным Россией мораторием на развёртывание наземных РСМД первой странам альянса было предложено взять на себя встречные обязательства, а также совместно, на основе взаимности, поработать над урегулированием имеющихся озабоченностей. Мы обозначили и конкретные схемы для выработки верификационных процедур. Призывали все заинтересованные стороны к поиску решения задачи поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Наши предложения полностью сохраняют актуальность.

Негативным фактором, чреватым существенными рисками для глобальной безопасности, остаётся деятельность США по созданию и развёртыванию средств глобальной системы ПРО в различных регионах мира в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия, способного решать стратегические задачи. В нарушение обязательств по ДНЯО на территории неядерных европейских стран размещено американское нестратегическое ядерное оружие, ведётся его модернизация, включая средства доставки. В обход Договора продолжается практика проведения «совместных ядерных миссий» НАТО с участием неядерных членов альянса.

Не можем обойти вниманием выход США из Договора по открытому небу. Результат – нарушен баланс прав, обязательств и интересов его участников, нанесён серьёзный ущерб международной безопасности. Нам пришлось реагировать зеркально – путём денонсации Договора.

Уважаемый господин Председатель,

Ядерное разоружение – приоритет международной повестки дня. Разделяем приверженность благородной цели достижения безъядерного мира. Вопрос в том, как выстраивать продвижение к ней, не подрывая глобальную стабильность и не усиливая разобщённость между государствами. Твёрдо убеждены, что реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе консенсусных решений, путём выверенных поэтапных мер, с учётом принципа равной и неделимой безопасности, а также необходимости поддержания стратегического баланса.

Россия предпринимает реальные шаги в этой области, понижает роль и место ядерных вооружений в своих доктринах. Пришло время всерьёз задуматься над тем, как придать ядерному разоружению многосторонний характер. На наш взгляд, в диалог должны быть вовлечены все государства, обладающие военными ядерными потенциалами.

Будучи инициатором и депозитарием ДНЯО, рассматриваем Договор как определяющий элемент системы международной безопасности. Надеемся на проведение в начале 2022 г. 10-й Обзорной конференции ДНЯО. Рассчитываем, что Конференция послужит задачам укрепления режима ядерного нераспространения и позволит сгладить имеющиеся разногласия.

Россия исходит из того, что любые вызовы режиму нераспространения должны урегулироваться только мирным путём и на основе ДНЯО. Яркий пример – Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Выход США из СВПД в 2018 г. серьёзно подорвал эту договорённость. Возвращение к ней идёт непросто. Призываем всех участников процесса проявить политическую мудрость в целях восстановления жизнеспособности СВПД.

Рассматриваем создание зон, свободных от ядерного оружия (ЗСЯО), в различных регионах мира как важный элемент поддержания режима ядерного нераспространения. Наша страна ратифицировала все подписанные протоколы к Договорам о ЗСЯО, предоставив соответствующие гарантии безопасности более 100 государствам-участникам ДНЯО. Выступаем за скорейшее решение вопроса о формировании зоны, свободной от ядерного оружия и других видов ОМУ, и средств его доставки на Ближнем Востоке (ЗСОМУ), как это предусмотрено резолюцией Конференции 1995 г. по рассмотрению и продлению действия Договора.

Поддерживаем усилия МАГАТЭ в области проверки обязательств государств-участников ДНЯО по нераспространению ядерного оружия. Агентство – единственный международный механизм, уполномоченный осуществлять такую деятельность. Выступаем за укрепление и сохранение объективности системы гарантий МАГАТЭ. Приветствуем универсализацию Дополнительного протокола к Соглашению о гарантиях с Агентством при понимании, что присоединение к нему является сугубо добровольной мерой.

Мы изучаем возможные последствия создания трёхстороннего партнёрства AUKUS. Уже сейчас очевидным является то, что такое партнёрство не будет способствовать укреплению ДНЯО. Создаются потенциальные риски использования ещё одного неядерного государства для развёртывания объектов военной ядерной инфраструктуры ядерных государств. Это увеличивает уровень международной нестабильности и противоречит задачам сокращения арсеналов ядерного оружия.

Строительство атомных подводных лодок неядерным государством-участником ДНЯО, хотя напрямую и не запрещено Договором, может создать весьма негативный прецедент в части осуществления гарантий МАГАТЭ.

Неоднозначно выглядит это партнёрство и в контексте участия Австралии в Договоре о создании зоны, свободной от ядерного оружия в южной части Тихого океана (Договор Раротонга). Подтверждается оправданность уточняющих оговорок, которые делают ядерные государства при подписании или ратификации протоколов к договорам о зонах, свободных от ядерного оружия.

В этом году исполнилось 25 лет со дня открытия для подписания ДВЗЯИ. Однако Договор так и не вступил в силу. Призываем оставшиеся восемь государств из Приложения 2, от которых зависит судьба Договора, принять срочные меры по его ратификации.

Уважаемый господин Председатель,

Россия полностью поддерживает международный режим запрета химического, биологического и токсинного оружия, последовательно выступает за его универсализацию и укрепление. Наши инициативы хорошо известны. Будем и далее их продвигать на профильных многосторонних площадках.

Прилагаем усилия в целях укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), прежде всего путём возобновления работы над юридически обязывающим протоколом к КБТО с эффективным механизмом проверки. Полезными для упрочения институциональных основ КБТО считаем российские инициативы по созданию мобильных медико-биологических отрядов и Научно-консультативного комитета, модернизации мер доверия и созданию в рамках КБТО механизма расследования случаев возможного нарушения Конвенции. Решению данных задач, а также конструктивных предложений других государств, способствовало бы учреждение рабочей группы открытого состава. Предлагаем принять соответствующие решения на Девятой Обзорной конференции КБТО.

Назрела необходимость рассмотреть вопрос об актуализации принципов и процедур Механизма Генсекретаря ООН по расследованию случаев возможного применения химического и биологического оружия, которые не обновлялись с момента их одобрения в 1990 г. В этих целях вносим проект соответствующей резолюции. Рассчитываем на широкую поддержку и соавторство.

Ситуация в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) продолжает деградировать. Ряд стран, вопреки принципу консенсуса, взял курс на продавливание через голосование выгодных им решений, которые противоречат положениям Конвенции о запрещении химического оружия. Результат – раскол в ОЗХО, потеря ею независимого статуса и авторитета в качестве признанной структуры в сфере химического разоружения и нераспространения.

Уважаемый господин Председатель,

В этом году человечество отмечает историческую дату – 60-летие первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 г. гражданин нашей страны Ю.А.Гагарин совершил виток вокруг Земли на космическом корабле, открыв эру пилотируемой космонавтики в летописи цивилизации.

Сотрудничество в исследовании и мирном использовании космического пространства должно оставаться в ряду приоритетов мирового сообщества. Важно обеспечить, чтобы неисчерпаемые возможности в использовании космического пространства реализовывались в интересах всего человечества, а не во вред ему.

Однако риски превращения космоса в арену конфликтов приобретают вполне реальные очертания. Ряд государств-членов ООН реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивание потенциала силового воздействия (как кинетического, так и некинетического) на космические объекты и использование космического пространства для ведения боевых действий в целях достижения собственного военного превосходства. На наш взгляд, вне зависимости от имеющихся разногласий в отношениях между отдельными государствами, в общих интересах международного сообщества не допустить превращения космоса в арену боевых действий.

Сейчас как никогда важны усилия мирового сообщества, прежде всего космически значимых стран, по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК), что гарантировало бы его сохранение для мирных целей на благо человечества. Призываем наших коллег строго следовать решениям Первой Спецсессии ГА ООН по разоружению 1978 г., направленным на проведение исследований и использование космоса сугубо в мирных целях, ПГВК и запуск соответствующих переговоров в русле Договора о космосе 1967 г.

Россия неизменно выступает за разработку международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК. С этой целью в 2008 г. Россия и Китай внесли на рассмотрение Конференции по разоружению (КР) проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, в 2014 г. – его обновлённую версию. Документ по-прежнему находится на столе переговоров КР. Он представляется добротной основой для будущего многостороннего инструмента.

На период, пока такой инструмент будет вырабатываться, стабилизировать ситуацию призвана выдвинутая нами и ставшая уже международной инициатива/политическое обязательство о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Полноформатными участниками НПОК стали уже три десятка государств. Призываем остальных присоединиться к данной инициативе.

Вносим на рассмотрение Первого комитета проекты резолюций по НПОК, мерам транспарентности и укрепления доверия в космической деятельности, а также дальнейшим практическим мерам в области ПГВК. Рассчитываем на их максимальную поддержку и соавторство.

Последовательное продолжение инклюзивной многосторонней дискуссии по тематике международной информационной безопасности (МИБ) является одним из ключевых приоритетов нашей страны на площадке ООН. Считаем важным закрепить сложившуюся атмосферу консенсуса и ориентированность на результат в ооновской дискуссии по данной теме. В этих целях намерены внести на рассмотрение 76-й сессии Генеральной Ассамблеи объединительный проект традиционной российской резолюции по МИБ.

Наш документ позволит подвести черту под периодом функционирования двух параллельных переговорных треков и выстроить в конструктивном ключе деятельность созданной по российской инициативе и при поддержке подавляющего большинства государств-членов ООН новой Рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ и самих ИКТ 2021-2025.

Призываем все государства-члены ООН поддержать нашу инициативу и войти в число её соавторов.

Уважаемый господин Председатель,

Возрастает потребность в консолидации международного сообщества вокруг созидательной, конструктивной повестки дня, а также нормализации работы разоруженческого механизма ООН. В этих целях Россия продолжит прилагать усилия по повышению эффективности и согласованности действий ПК, КР и Комиссии ООН по разоружению (КОР). Обеспечение сопряжённой работы этих площадок способствовало бы восстановлению предметного диалога по насущным вопросам международной разоруженческой повестки дня, без навязывания политизированных национальных подходов.

На утверждение объединительных коллективных начал нацелена наша инициатива по разработке на КР международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, что отвечает актуальным запросам мирового сообщества. Считаем, что её реализация способствовала бы преодолению на основе общих интересов застоя в работе на КР.

Рассчитываем также на возобновление работы КОР, которая долгое время была заблокирована по организационным причинам, в т.ч. ввиду невыдачи виз ведущим экспертам российской делегации. Беспрепятственный и недискриминационный доступ в штаб-квартиру ООН должен и далее обеспечиваться всем представителям государств-членов.

Уважаемый господин Председатель,

Российская Федерация призывает государства-члены ООН к равноправному сотрудничеству по всему спектру вопросов обеспечения международного мира и безопасности, к отказу от конфронтационных приёмов. Предлагаем объединиться перед лицом стоящих перед нами общих вызовов. Нацелены на достижение общеприемлемых решений.

Благодарю за внимание.