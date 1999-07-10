Совместное заявление министров иностранных дел Российской Федерации и Китайской Народной Республики об укреплении Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении

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Российская Федерация и Китай подтверждают свою убеждённость в том, что Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) имеет существенно важное значение как опора международного мира и безопасности, а также свою решимость сохранять авторитет и эффективность Конвенции. Сейчас, как и в 1975 году, её цель по-прежнему является актуальной: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия.

Российская Федерация и Китай подтверждают необходимость полного соблюдения и дальнейшего укрепления КБТО, в том числе путём её институционализации и принятия юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки, а также регулярных консультаций и сотрудничества в решении любых вопросов в связи с выполнением Конвенции.

Российская Федерация и Китай подчёркивают, что функции КБТО, в том числе в части, касающейся Совета Безопасности ООН, не должны дублироваться другими механизмами. В целях формирования в рамках КБТО механизма расследований предполагаемого применения биологического оружия, они призывают государства – участники КБТО разработать параметры его функционирования в сочетании с техническими руководящими принципами и процедурами.

Российская Федерация и Китай с озабоченностью отмечают, что в течение последних двух десятилетий государства – участники КБТО, вопреки желанию подавляющего большинства, так и не смогли достичь согласия о возобновлении многосторонних переговоров по разработке Протокола к Конвенции, приостановленных в 2001 году, когда США в одностороннем порядке вышли из этого процесса, несмотря на то, что консенсус был почти достигнут. Вследствие этого, а также быстрого прогресса в области науки и технологий, имеющих потенциал двойного назначения, возрос риск использования биологических агентов в качестве оружия.

В этом контексте стороны подчёркивают, что зарубежная военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов и их союзников (более 200 американских биологических лабораторий, деятельность которых секретна и нетранспарентна, размещены за пределами национальной территории США) вызывает у международного сообщества серьёзные опасения и вопросы на предмет соблюдения КБТО. Стороны разделяют мнение о том, что такая деятельность представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности Российской Федерации и Китая и наносит ущерб безопасности соответствующих регионов.

Российская Федерация и Китай отмечают, что военно-биологическая деятельность Соединённых Штатов и их союзников на их национальной территории также вызывает серьёзные опасения относительно соблюдения Конвенции.

Учитывая тот факт, что США и их союзники не предоставляют о такой военно-биологической деятельности никакой значимой информации, которая могла бы развеять опасения международного сообщества, Российская Федерация и Китай призывают Соединённые Штаты и их союзников действовать открыто, прозрачно и ответственно, надлежащим образом информируя о своей военно-биологической деятельности, осуществляемой за рубежом и на их национальной территории, а также поддержав возобновление переговоров по юридически обязывающему Протоколу к КБТО с эффективным механизмом проверки, тем самым гарантируя соблюдение КБТО.

В этом контексте Российская Федерация и Китай отмечают важность совершенствования осуществляемых в рамках Конвенции мер укрепления доверия, в том числе путём включения в форму отчётности информации о военно-биологической деятельности государств – участников КБТО за рубежом. Стороны считают, что такое декларирование будет способствовать заполнению информационных лакун и укреплению доверия между государствами – участниками.

Российская Федерация и Китай также призывают государства – участники КБТО продолжить совместные усилия, ведущие к достижению цели укрепления Конвенции на надёжной, юридически обязывающей основе. Выражают поддержку инициативам, представленным в этой связи. Одновременно выступают за принятие вспомогательных мер, направленных на улучшение осуществления Конвенции уже на настоящем этапе.

Упрочению институциональных основ КБТО способствовала бы реализация предложения о создании в рамках Конвенции мобильных медико-биологических отрядов для оказания помощи в случае применения биологического оружия, его расследования и содействия в борьбе с эпидемиями различного происхождения. Данное предложение представляет собой новый подход к улучшению осуществления Конвенции на международном уровне, сочетая принципы обеспечения коллективной безопасности и развития сотрудничества в мирных целях.

Российская Федерация и Китай подчёркивают, что стремительное развитие науки и техники в областях, имеющих отношение к КБТО, требует усиленного внимания от государств – участников Конвенции. Необходимо повышать осведомлённость о рисках, связанных с проведением исследований двойного назначения, и одновременно способствовать всемерному использованию новейших достижений биотехнологии в мирных целях. В данном контексте Российская Федерация и Китай поддерживают идею создания в формате КБТО Научно-консультативного комитета для анализа научно-технических достижений, имеющих отношение к Конвенции, и предоставления её государствам-участникам соответствующих рекомендаций.

В ходе IX Обзорной конференции КБТО Российская Федерация и Китай готовы рассматривать любые предложения, способные укрепить Конвенцию и улучшить её осуществление на недискриминационной основе. Они призывают все государства-участники придерживаться конструктивного подхода с тем, чтобы принимаемые решения работали в интересах укрепления режима КБТО.