Выступление и ответ на вопрос СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда В.Бирутой по итогам переговоров, Москва, 7 октября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели хорошие переговоры.

Рассмотрели состояние и перспективы наших двусторонних отношений. Подтвердили совместный настрой на их последовательное укрепление с учетом результатов, достигнутых в ходе встреч президентов России и Руанды в 2018 г. в Москве и в 2019 г. в Сочи.

Договорились наращивать усилия по повышению уровня товарооборота. Он растет, но абсолютные размеры пока еще скромные. Главное, договорились наращивать наше взаимодействие по целому ряду инвестиционных и кооперационных проектов в таких сферах, как энергетика, мирный атом, геологоразведка, добыча минеральных ресурсов, информационные технологии, медицина, сельское хозяйство. Будем содействовать деловым кругам наших стран в установлении и расширении контактов между компаниями.

У нас хорошая динамика в сфере военных и военно-технических связей. Есть перспективные планы по их дальнейшему развитию.

Будем также расширять взаимодействие в гуманитарной области. Это касается подготовки руандийских кадров в российских высших учебных заведениях, в том числе по линии гражданских специальностей, а также наших военных и правоохранителей. 70 человек готовится по линии «Росатома» для того, чтобы работать в создаваемом Центре ядерной науки и технологий.

Согласовали шаги по продолжению усилий, направленных на расширение нашей договорно-правовой базы, в том числе в содействии спорту и физической культуре. Есть обоюдный интерес.

Подробно говорили о международной повестке дня. Наши принципиальные позиции полностью совпадают. Привержены международному праву, целям и принципам Устава ООН в том, что касается уважения суверенитета всех государств, невмешательства в их внутренние дела, уважения права народов самостоятельно определять модели своего политического и социально-экономического развития, равно как и уважения права народов выбирать себе внешних партнеров.

Дали положительную оценку содержанию нашего диалога по международным вопросам. Хорошо координируем совместные действия на многосторонних площадках, в т.ч. в ООН. Признательны нашим руандийским друзьям за традиционную поддержку российских инициатив на Генеральной Ассамблее ООН. Обменялись оценками хода переговоров о реформе Совета Безопасности ООН. Российская позиция неизменна. Убеждены, что все содержание реформы должно быть посвящено расширению представленности в СБ ООН стран, представляющих развивающийся мир: Африку, Азию, Латинскую Америку.

Особое внимание уделили усилиям по преодолению различных конфликтов и кризисов на Африканском континенте. Прежде всего, в районе Великих озер и Демократической Республике Конго, в ЦАР, Мозамбике, Сахаро-Сахельской зоне, Ливии, Сомали, Эфиопии. У нас нет разногласий относительно того, что для преодоления всех этих и других региональных кризисов необходим комплексный всеобъемлющий подход, вовлекающий в переговоры по урегулированию все стороны соответствующих конфликтов и главное опирается на центральную роль самих африканцев. Наша формула хорошо известна. Всегда применяем ее и настаиваем на ней в ООН: африканским проблемам — африканские решения. Международное сообщество должно оказывать африканским решениям моральную, политическую, материальную и миротворческую поддержку.

Признательны партнерам за высказанные ими соображения об интеграционных процессах, разворачивающихся на Африканском континенте. Приветствуем конструктивный вклад Руанды в работу межправительственных структур, в первую очередь Африканского союза, Восточноафриканского сообщества, Международной конференции по Региону Великих озер. Подтвердили готовность России и далее оказывать содействие упрочению региональной стабильности как по двусторонним каналам, так и в рамках работы в СБ ООН.

Обсудили ход выполнения договоренностей, достигнутых два года назад на первом в истории саммите Россия—Африка в Сочи. Рассмотрели ход подготовки ко второй встрече в верхах на уровне лидеров России и стран Африканского континента, намеченной на 2022 г.

Благодарю моего коллегу за интересную совместную работу, которая будет полезна для дальнейшего развития наших дружественных отношений.

Вопрос: Есть ли уже понимание, когда и в какой стране состоится второй саммит Россия – Африка? Какая ведется работа по подготовке? Все ли страны континента намерены в нем участвовать?

С.В.Лавров: Обсуждали ход выполнения договоренностей, достигнутых на первом саммите Россия – Африка в Сочи в октябре 2019 г. По его итогам главы государств и правительств объявили об учреждении «Форума партнерства Россия – Африка». Секретариат Форума сформирован и находится в МИД России. При нем созданы и работают координационный, общественный и научный советы. Это важная поддержка со стороны гражданского общества всем нашим начинаниям.

Создана Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки. В неё вошли серьезные представители российского бизнеса, включая компании, уже реализующие проекты на африканском континенте, и те, которые только планируют это сделать. Ассоциация – полезная структура, позволяющая ознакомиться с реальными возможностями, существующими для взаимовыгодного сотрудничества и совместной реализации проектов между предпринимателями России и стран Африки.

Конкретная дата и место созыва второго саммита Россия – Африка обсуждаются. В ближайшее время состоится контакт на уровне министров иностранных дел России и «тройки» Африканского союза. Этот вопрос займет одно из важных мест в нашем диалоге.