Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда В.Бирутой, Москва, 7 октября 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Коллеги,

Рады приветствовать Вас в Москве. Как мы подтвердили в короткой беседе, это Ваш первый визит в российскую столицу. Надеюсь, Вам будет, что посмотреть.

Рассчитываем, что сегодня у нас будет возможность подробно поговорить о двустороннем сотрудничестве и взаимодействии на международной арене в русле принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе встреч Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Руанда П.Кагаме.

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