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7.10.2113:26
Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда В.Бирутой, Москва, 7 октября 2021 года
Уважаемый г-н Министр,
Коллеги,
Рады приветствовать Вас в Москве. Как мы подтвердили в короткой беседе, это Ваш первый визит в российскую столицу. Надеюсь, Вам будет, что посмотреть.
Рассчитываем, что сегодня у нас будет возможность подробно поговорить о двустороннем сотрудничестве и взаимодействии на международной арене в русле принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе встреч Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Республики Руанда П.Кагаме.
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