Новости

7.10.2112:58

О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Бенина в Москве Н.К.Кики

1994-07-10-2021

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

5 октября заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин принял Посла Республики Бенин в Российской Федерации Нукпо Клемана Кики в связи с завершением его миссии в Москве.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-бенинских отношений.

 

x
x
Дополнительные инструменты поиска

Основные новости внешней политики

Основные новости внешней политики

Международная безопасность

Международная безопасность