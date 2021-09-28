О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Послом Бенина в Москве Н.К.Кики

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

5 октября заместитель Министра иностранных дел России С.В.Вершинин принял Посла Республики Бенин в Российской Федерации Нукпо Клемана Кики в связи с завершением его миссии в Москве.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене, подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие всего комплекса традиционно дружественных российско-бенинских отношений.