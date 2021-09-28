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7.10.2112:21
О телефонном разговоре заместителя Министра иностранных дел России И.В.Моргулова со спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
7 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова и спецпредставителя США по КНДР Сон Кима.
Обсуждались ситуация вокруг Корейского полуострова и возможные шаги заинтересованных сторон, направленные на продвижение процесса политико-дипломатического урегулирования всего комплекса проблем субрегиона.