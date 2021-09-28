О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции В.В.Кульминским и Государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова В.И.Куком

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

7 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю.Руденко провел встречу с заместителем Премьер-министра Республики Молдова по вопросам реинтеграции В.В.Кульминским и Государственным секретарем Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова В.И.Куком, находящимися в России с рабочим визитом.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних отношений. Стороны высказались за их поступательное развитие в конструктивном и взаимовыгодном ключе в духе принципов, заложенных в российско-молдавском Договоре о дружбе и сотрудничестве 2001 года. Было отмечено постепенное возвращение двустороннего товарооборота на траекторию роста. Особое внимание было уделено взаимодействию по линии внешнеполитических ведомств России и Молдавии.

Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.