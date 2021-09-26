О российско-иранских консультациях

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин и спецпредставитель Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьев приняли старшего помощника Министра иностранных дел Исламской Республики Иран по особым политическим вопросам А.Хаджи.

Были подробно рассмотрены вопросы текущей ситуации в Сирии и вокруг нее, а также задачи продвижения политического процесса и оказания комплексного гуманитарного содействия сирийцам, как это предусмотрено в резолюциях 2254 и 2585 СБ ООН.

Кроме того, С.В.Вершинин затронул ряд актуальных сюжетов региональной повестки дня, находящихся на рассмотрении СБ ООН, с акцентом на международные усилия по стабилизации обстановки и урегулированию в Афганистане и Йемене.