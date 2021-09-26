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О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Румынии в России К.Истрате
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
6 октября член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в России Кристиана Истрате.
В центре внимания состоявшейся беседы были вопросы развития двусторонних российско-румынских отношений.
Ректор подробно информировал посла об основных направлениях деятельности Академии, а также рассказал о системе повышения квалификации российских и иностранных дипломатов. В этом контексте приветствовалось намерение румынской стороны направить сотрудников МИД Румынии в Дипломатическую академию на стажировку.
А.В.Яковенко предложил К.Истрате выступить перед слушателями Академии.