О встрече Ректора Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко с Послом Румынии в России К.Истрате

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 октября член Коллегии, Ректор Дипломатической академии МИД России А.В.Яковенко принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в России Кристиана Истрате.

В центре внимания состоявшейся беседы были вопросы развития двусторонних российско-румынских отношений.

Ректор подробно информировал посла об основных направлениях деятельности Академии, а также рассказал о системе повышения квалификации российских и иностранных дипломатов. В этом контексте приветствовалось намерение румынской стороны направить сотрудников МИД Румынии в Дипломатическую академию на стажировку.

А.В.Яковенко предложил К.Истрате выступить перед слушателями Академии.