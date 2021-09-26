О передаче российской гуманитарной помощи Лаосской Народно-Демократической Республике

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 октября во Вьентьяне состоялась официальная церемония передачи лаосской стороне гуманитарной помощи, доставленной специальным рейсом МЧС России. 30 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» для профилактики новой коронавирусной инфекции были направлены по решению Правительства Российской Федерации в связи с просьбой руководства ЛНДР о содействии в условиях ухудшающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в этой стране.

В ходе мероприятия Министр здравоохранения Лаоса Б.Пхуммалайсит выразил искреннюю признательность российской стороне за ценную и своевременную поддержку, отметив, что передача гуманитарной помощи стала «еще одним подтверждением традиционно дружественного характера отношений между двумя государствами».