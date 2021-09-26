О переговорах Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Х.Амир Абдоллахианом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 октября Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейн Амир Абдоллахиан посетил Москву с рабочим визитом, в ходе которого состоялись переговоры с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавровым.

Стороны предметно рассмотрели весь комплекс многоплановых двусторонних связей, включая развитие политического диалога, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества с акцентом на реализацию ключевых совместных проектов в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонных контактов 18 августа и 14 сентября Президента России В.В.Путина с вновь избранным Президентом Ирана С.Э.Раиси. Условлено наращивать взаимодействие по борьбе с пандемией COVID-19 на основе налаженного прочного диалога между профильными ведомствами наших стран.

Уделено пристальное внимание состоянию дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, остающегося важнейшей договоренностью в области нераспространения. Обоюдно подтверждена целесообразность скорейшего возобновления переговоров между сторонами «ядерной сделки» в целях её восстановления в изначальной конфигурации, без каких-либо довесков и изьятий. Москва и Тегеран солидарны в том, что региональная стабильность и безопасность – предмет отдельной дискуссии между всеми заинтересованными сторонами. Иранские партнёры в принципиальном плане разделяют наши подходы по этой теме, зафиксированные в обновленной в августе 2021 г. российской концепции безопасности в зоне Персидского залива.

Россия и Иран выступают за скорейшую нормализацию ситуации в Афганистане, купирование – как это было обещано новыми кабульскими властями – угрозы терроризма и наркотрафика, ровные отношения с соседями. Перед афганским народом стоят огромные вызовы в социально-экономической сфере. Большая часть ответственности за их устранение лежит на США и тех, кто их сопровождал в течение 20 лет пребывания в Афганистане.

Министры «сверили часы» по другим ключевым темам региональной проблематики, включая Каспий, Сирию, Йемен, Ливан и ближневосточное урегулирование.

Условлено продолжать обмен мнениями по всем вопросам, представляющим обоюдный интерес.