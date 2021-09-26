О пленарном заседании Режима контроля за ракетной технологией

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 октября в Сочи состоялось открытие очного пленарного заседания Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), положившее начало российскому председательству в Режиме на период 2021-2022 гг. Основной целью председательства является восстановление функционирования РКРТ в полном объёме и повышение его эффективности.

Министр иностранных дел России С.В.Лавров направил участникам форума приветственное послание. На открытии пленарного заседания РКРТ выступил заместитель Министра иностранных дел России С.А.Рябков по тематике ракетного нераспространения.

Обязанности российского председательства в РКРТ возложены на Посла по особым поручениям МИД России Г.И.Машкова.