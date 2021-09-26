Приветственное послание Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова участникам пленарного заседания Режима контроля за ракетной технологией, Москва, 6 октября 2021 года

Приветствую участников пленарного заседания Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), которое проходит под председательством Российской Федерации в Сочи.

В этом году мир отпраздновал 60-летие первого полета человека в космос. Подвиг нашего соотечественника Юрия Алексеевича Гагарина свидетельствует о способности человечества эффективно решать самые сложные и ответственные задачи, прокладывать путь к новым рубежам своего развития. Важно, чтобы космическое пространство оставалось ареной мирного и безопасного сотрудничества.

Ракетное нераспространение – один из приоритетов российской внешней политики. Уже четверть века наша страна является активным участником РКРТ, проводя последовательную линию на повышение его эффективности.

Высоко ценим усилия партнеров по развитию многостороннего диалога по ракетной тематике и скоординированному укреплению национальных систем экспортного контроля. В современных непростых условиях совместная работа, направленная на решение масштабных задач обеспечения глобальной безопасности и стабильности, особенно востребована.

Повестка дня пленарного заседания весьма насыщена. Вам предстоит обсудить широкий спектр актуальных вопросов упрочения режима ракетного нераспространения во всех его измерениях.

Желаю вам плодотворных дискуссий и всего наилучшего.

С.ЛАВРОВ