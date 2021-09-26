О предстоящих переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел и международного сотрудничества Руанды В.Бирутой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6-7 октября в Москве с рабочим визитом будет находиться Министр иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Винсент Бирута. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров проведет с ним переговоры 7 октября.

Россия и Руанда поддерживают активный политический диалог, основанный на созвучности подходов к актуальным вопросам международной повестки дня, включая обеспечение центральной роли Организации Объединенных Наций, необходимость неукоснительного соблюдения принципов ее Устава, в частности таких, как невмешательство во внутренние дела суверенных государств, верховенство международного права. В Москве и Кигали стремятся наращивать конструктивное взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних форматов.

Министры обсудят представляющую взаимный интерес глобальную и региональную проблематику с акцентом на урегулирование кризисных ситуаций в «горячих точках» Африканского континента – Демократической Республике Конго, Регионе Великих озер, ЦАР, Мозамбике, Эфиопии, Ливии, а также противодействие международному терроризму и экстремизму.

Особое внимание на предстоящих переговорах будет уделено задачам продвижения двусторонней деловой кооперации, развитию сотрудничества в области энергетики, включая использование мирного атома, геологоразведки и добычи минеральных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий. Хорошую динамику демонстрируют военные и военно-технические связи. При этом ключевую роль играет российско-руандийская Межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Важное место займут вопросы расширения двусторонних контактов в гуманитарной области, в частности, здравоохранении и подготовке национальных руандийских кадров в высших учебных заведениях в России.

Рассчитываем, что предстоящий визит в Москву Министра иностранных дел и международного сотрудничества Республики Руанда Винсента Бируты придаст весомый дополнительный импульс совместным усилиям по наращиванию нашего взаимовыгодного многопланового сотрудничества.