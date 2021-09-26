Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Х.Амиром Абдоллахианом по итогам переговоров, Москва, 6 октября 2021 года

Уважаемые дамы и господа,

Провели переговоры в рамках первого визита господина А.Абдоллахиана в нашу страну в новом качестве Министра иностранных дел Исламской Республики Иран.

Обсудили конкретные пути расширения взаимодействия в рамках двусторонних проектов на основе решений, принимаемых на высшем уровне, в том числе в ходе телефонных контактов 18 августа с.г. и 14 сентября с.г. между Президентом России В.В.Путиным и Президентом Ирана С.Э.Раиси.

Особое внимание посвятили двусторонней торгово-экономической повестке. У нас устойчивый рост взаимного товарооборота, который, несмотря на пандемию и сохраняющиеся нелегитимные санкции США, за первые семь месяцев текущего года увеличился на 42% – до 1,9 млрд долл. Условились на этом не останавливаться, продолжать содействовать укреплению этой тенденции, развивать деловые связи, в том числе по линии регионов.

Позитивно охарактеризовали гуманитарное взаимодействие. В приоритете – совместное противодействие COVID-19. Над этим активно работают соответствующие ведомства. Подписан контракт на поставки «Спутник V» в ИРИ. Договорились принять меры для ускорения его реализации. Рассмотрели возможность организации производства этой вакцины в Иране.

Говорили о проблемах международной и региональной жизни. Высказались в пользу выстраивания международных отношений на прочных принципах Устава ООН. Мы с иранскими друзьями отвергаем продвигаемый Западом неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», разрабатываемых келейно, в обход универсальных структур с целью впоследствии попытаться навязать их всем остальным. Как не раз говорили, наши правила – Устав ООН.

Скоординировали подходы на различных многосторонних площадках. Вновь приветствовали решение, принятое на 21-м саммите ШОС в Душанбе, о начале процедуры приема Ирана в качестве полноценного члена этой Организации.

Обсудили вопросы, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Исходим из того, что путь к восстановлению договоренности, закрепленной резолюцией СБ ООН 2231, лежит исключительно через ее последовательное полноценное выполнение всеми сторонами на основе изначально зафиксированного в ней баланса интересов. Москва и Тегеран едины в том, что переговоры в венском формате должны быть как можно скорее возобновлены. Иранская сторона, как мне подтвердил коллега, к этому готова. При этом есть понимание, что переговоры – не самоцель. Мировое сообщество ждет возвращения США в правовое поле «ядерной сделки» и отмены незаконных рестрикций, как в отношении ИРИ, так и всех её торгово-экономических партнеров.

Попытки некоторых стран увязать сохранение СВПД с согласием Тегерана пойти на уступки по иным, не относящимся к «сделке» темам, считаем бесперспективными. Убеждены: ситуацию в регионе необходимо обсуждать за рамками СВПД, всем вместе, за одним столом. Именно такой подход лежит в основе обновленной в августе с.г. российской Концепции безопасности в Персидском заливе, изданной в качестве официальных документов ГА ООН и СБ ООН. Призываем иранских и арабских друзей продолжать двигаться по пути взаимного сближения, обсуждения и согласования любых вопросов в ответ на имеющиеся озабоченности.

Уделили достаточно серьезное внимание положению дел в Афганистане. Наши страны солидарны в том, что афганцы, натерпевшиеся за два десятилетия геополитических экспериментов Вашингтона, имеют законное право на благополучие и спокойствие на собственной земле. Залогом этого видим внутриполитическую стабилизацию, обеспечение баланса интересов всех этноконфессиональных и политических групп, принципа инклюзивности при формировании властных структур. Все это должно помочь восстанавливать экономику и в целом нормальную жизнь с учетом вековых традиций этого древнего народа.

Афганистан должен перестать быть источником региональной и глобальной нестабильности. Призываем новые афганские власти к бескомпромиссной борьбе с террористическими группировками, незаконным трафиком наркотиков и оружия.

Констатируя чрезвычайный характер экономических проблем Афганистана, напомнили, что груз ответственности за это лежит на Вашингтоне и тех, кто его поддерживал. Исходим из необходимости подключить к урегулированию всего спектра гуманитарных проблем соответствующие международные организации. Наблюдаем серьезные конкретные шаги на этом направлении со стороны международных структур и стран-соседей. Приветствуем большой и значимый вклад Ирана, приютившего миллионы афганских беженцев. В этом контексте обсудили перспективы активизации регионального и международного сотрудничества по содействию постконфликтному восстановлению Афганистана. На этот счет есть соответствующие инициативы России и Ирана. Говорили о том, как оптимально согласовать усилия по их реализации.

Обменялись мнениями по военно-политической и гуманитарной обстановке в Сирии. Выразили обоюдный настрой на дальнейшую тесную координацию в целях достижения долгосрочного мира и улучшения социально-экономический ситуации в САР. Будем продолжать активно взаимодействовать в рамках доказавшего свою эффективность Астанинского формата с участием России, Ирана и Турции. Следующий саммит «тройки» должен пройти в Иране, как только позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. На данном этапе сконцентрируем усилия на содействии успешному проведению очередного заседания Редакционного комитета Конституционной комиссии в Женеве в этом месяце.

Рассмотрели ряд других региональных сюжетов, включая сотрудничество в рамках «каспийской пятерки», обеспечение ратификации Конвенции о правовом статусе Каспия. Обсудили положение в Закавказье, на Ближнем Востоке и Севере Африки.

Будем оставаться в контакте по всем обсуждавшимся проблемам.

Продолжение следует...