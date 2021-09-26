О телефонном разговоре Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Малайзии С.Абдуллой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

6 октября состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая политические контакты, работу Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, противодействие пандемии новой коронавирусной инфекции. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Высказан обоюдный настрой на активизацию диалога по линии внешнеполитических ведомств России и Малайзии.