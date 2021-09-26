Вступительное слово Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе переговоров с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Х.Амир Абдоллахианом, Москва, 6 октября 2021 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогие друзья,

Рады приветствовать Вас в Москве. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, у нас продолжается интенсивный политический диалог на всех уровнях, в том числе на уровне президентов наших стран. В ходе своих последних телефонных разговоров в августе и сентябре они согласовали целый ряд направлений нашей дальнейшей работы. Сегодня нам предстоит рассмотреть пути реализации этих договоренностей.

Новым вектором нашего сотрудничества станет присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве полноправного члена. Соответствующее решение о начале этого процесса было принято на недавнем саммите ШОС в Душанбе.

Приоритетным вопросом сегодняшних переговоров будет необходимость полноценного возобновления договоренности по иранской ядерной программе без каких-либо изъятий и дополнений. Хотим обсудить, как можно ускорить этот процесс.

Из других тем на нашей повестке дня – взаимодействие в Сирии, других регионах Ближнего Востока и Севера Африки и, что немаловажно, пути восстановления нормальных отношений в зоне Персидского залива.

Ваш визит в Российскую Федерацию весьма своевременен. Уверен, что мы полезно поработаем.

Добро пожаловать.